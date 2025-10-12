A Dáka Dance Cup műsorában fogyatékkal élők, idősek és gyermekvédelmi ellátásban részesülők is színpadra léptek, összesen 36 produkcióval. A „verseny” pedig nemcsak a mozgásról, hanem a közösségről, az örömről és az emberi összetartozásról is szólt.

A Dáka Dance Cupon 36 produkciót állítottak színpadra

Fotó: Haraszti Gábor

Dáka Dance Cup: Ahol mindenki győztes

Az ünnepélyes megnyitón Friedrich András, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Esélyteremtési főosztályvezetője köszöntötte a megjelenteket.

– Ötévnyi öröm, mozgás, tánc, közösség és megszámlálhatatlan mosoly. Ma már több mint 30 tánccsoport érkezett, hogy megmutassa, a táncban nincsenek határok. Ez nem csak egy verseny, hanem ünnep – a mozgás, a kitartás és az emberi kapcsolódás ünnepe. Ma mindenki győztes, aki színpadra lép – hangsúlyozta.

Hanich Ferenc igazgató is köszöntötte a táncosokat és a vendégeket

Fotó: Haraszti Gábor

Hanich Ferenc, a Bakony Integrált Szociális Intézmény Veszprém Vármegye igazgatója elmondta: az idei év különleges, hiszen a rendezvény először kapott országos minősítést. Az eseményre az ország mintegy 30 intézményéből közel 400 fellépő érkezett.

– Ez a táncverseny különleges tehetségekről szól. Azok az emberek, akik itt fellépnek – fogyatékkal élők, pszichoszociális nehézségekkel küzdők – iszonyú erőfeszítéseket, hatalmas munkát kell befektetniük, és olyan gátlásokat kell leküzdeniük, amit az egészséges társadalom nem is biztos, hogy el tudna képzelni. Amit itt látunk, az valódi teljesítmény és őszinte öröm – húzta alá az igazgató.

A táncosok nagyon izgultak a színpadra lépés előtt

Fotó: Haraszti Gábor

A zsűriben országosan elismert táncművészek foglaltak helyet, akik szakmai tudásukkal és elhivatottságukkal emelték az esemény rangját. Minden résztvevő oklevelet és kupát kapott, hiszen a szervezők célja az volt, hogy mindenki győztesként távozzon.

Hanich Ferenc hozzátette, hogy a fellépők már a következő évi versenyre is készülnek. – Sokuknak ez a nap életre szóló élmény. A színpad, a taps, a közönség szeretete – mind azt bizonyítja, hogy a tehetség és a lelkesedés nem ismer határokat.