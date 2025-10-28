A társadalmi szerepvállalás jegyében két új defibrillátort telepített a V-Busz Veszprémben

A kezdeményezés célja kettős: egyrészt biztosítani a gyors beavatkozás lehetőségét a munkatársak és utasok számára, másrészt a készülékek a lakosság számára is szabadon elérhetők – így bárki életet menthet, ha baj történik. Ez a két új defibrillátor Veszprémben tovább növeli a város biztonságát és a gyors segítségnyújtás esélyét.

Két új defibrillátor Veszprémben: a V-Busz társadalmi felelősségvállalásának újabb lépése. A képen látható készülék a Pápai u. 30. (Volán-telep) forgalmi épületének falán, közvetlenül az üzemanyagkút mellett található

Fotó: V-Busz

Defibrillátor Veszprémben: újabb lépés a gyors segítségnyújtás felé

Az életmentő eszközök elhelyezése kapcsán Varga Tamás, Veszprém alpolgármestere elmondta:

„Nagyon örülünk, hogy a V-Busz ismét jó példát mutat. Ez is azt bizonyítja, hogy a cég nemcsak a feladatát látja el, hanem a veszprémiekért dolgozik. Reméljük, soha nem lesz szükség az eszközökre, de jó tudni, hogy ott vannak, ha kell.”

Polgári István, a V-Busz Kft. ügyvezetője kiemelte, hogy a beruházást teljes mértékben saját forrásból valósították meg:

„A célunk, hogy biztonságosabbá tegyük a munkavégzést és a közösségi közlekedést. Ezek a defibrillátorok nemcsak kollégáink, hanem az egész város közössége számára elérhetők.”

A defibrillátor használata:

Hol találhatók az új defibrillátorok?

Pápai út 30. (Volán-telep) – az üzemanyagkút mellett, a forgalmi épület falán, a MÁV Csoport dolgozói számára is biztonságot nyújt.

Haszkovó forduló – a sofőrtartózkodó külső falán, a környék lakói és az utasok számára is elérhetően.

A telepített Bexen Reanibex 100 készülékek a legmodernebb technológiát képviselik: felnőttek és gyermekek esetében egyaránt azonnal bevethetők, tisztán érthető hangutasításokkal vezetik végig a felhasználót az újraélesztés lépésein. A berendezések teljesen felszereltek – borotvával, ollóval, törlőkendővel –, hogy minden másodperc számítson.

Az egyik defibrillátor a Haszkovó-fordulóban található, a sofőrtartózkodó külső falán

Fotó: V-Busz

A V-Busz a biztonságot is komolyan veszi: a defibrillátorokat ütésálló, fűtött és páramentesített fali dobozok védik, amelyek garantálják, hogy a defibrillátor bármilyen időjárási körülmények között, éjjel-nappal üzembiztosan működjön. A tárolóegységek riasztóval felszereltek és vandálbiztos kialakításúak, így a berendezések minden körülmények között biztonságban vannak, és szükség esetén azonnal bevethetők. Figyelemfelhívó táblák jelzik pontos helyüket, hogy vészhelyzetben senkinek se kelljen keresgélnie.