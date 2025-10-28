október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyors segítségnyújtás

44 perce

A társadalmi szerepvállalás jegyében két új defibrillátort telepített a V-Busz Veszprémben

Címkék#Veszprém#defibrillátor#V-Busz#életmentés

A V-Busz Kft., Veszprém helyi autóbuszos közlekedési szolgáltatója nemcsak a menetrendre figyel: a társaság mostantól életet is menthet. A cég két darab modern, félautomata defibrillátort vásárolt, amelyeket két forgalmas, könnyen megközelíthető helyszínen helyeztek el, fűthető, vandálbiztos kültéri dobozban.

Titzl Vivien

A kezdeményezés célja kettős: egyrészt biztosítani a gyors beavatkozás lehetőségét a munkatársak és utasok számára, másrészt a készülékek a lakosság számára is szabadon elérhetők – így bárki életet menthet, ha baj történik. Ez a két új defibrillátor Veszprémben tovább növeli a város biztonságát és a gyors segítségnyújtás esélyét.

Két új defibrillátor Veszprémben – a V-Busz társadalmi felelősségvállalásának újabb lépése A képen látható készülék a Pápai u. 30. („Volán telep”): A forgalmi épület falán, közvetlenül az üzemanyagkút mellett található
Két új defibrillátor Veszprémben: a V-Busz társadalmi felelősségvállalásának újabb lépése. A képen látható készülék a Pápai u. 30. (Volán-telep) forgalmi épületének falán, közvetlenül az üzemanyagkút mellett található
Fotó: V-Busz

Defibrillátor Veszprémben: újabb lépés a gyors segítségnyújtás felé

Az életmentő eszközök elhelyezése kapcsán Varga Tamás, Veszprém alpolgármestere elmondta:
„Nagyon örülünk, hogy a V-Busz ismét jó példát mutat. Ez is azt bizonyítja, hogy a cég nemcsak a feladatát látja el, hanem a veszprémiekért dolgozik. Reméljük, soha nem lesz szükség az eszközökre, de jó tudni, hogy ott vannak, ha kell.”

Polgári István, a V-Busz Kft. ügyvezetője kiemelte, hogy a beruházást teljes mértékben saját forrásból valósították meg:
„A célunk, hogy biztonságosabbá tegyük a munkavégzést és a közösségi közlekedést. Ezek a defibrillátorok nemcsak kollégáink, hanem az egész város közössége számára elérhetők.”

A defibrillátor használata:

Hol találhatók az új defibrillátorok?

  • Pápai út 30. (Volán-telep) – az üzemanyagkút mellett, a forgalmi épület falán, a MÁV Csoport dolgozói számára is biztonságot nyújt.
  • Haszkovó forduló – a sofőrtartózkodó külső falán, a környék lakói és az utasok számára is elérhetően.

A telepített Bexen Reanibex 100 készülékek a legmodernebb technológiát képviselik: felnőttek és gyermekek esetében egyaránt azonnal bevethetők, tisztán érthető hangutasításokkal vezetik végig a felhasználót az újraélesztés lépésein. A berendezések teljesen felszereltek – borotvával, ollóval, törlőkendővel –, hogy minden másodperc számítson.

Az egyik defibrillátor a Haszkovó fordulóban található, a sofőrtartózkodó külső falán
Az egyik defibrillátor a Haszkovó-fordulóban található, a sofőrtartózkodó külső falán
Fotó: V-Busz

A V-Busz a biztonságot is komolyan veszi: a defibrillátorokat ütésálló, fűtött és páramentesített fali dobozok védik, amelyek garantálják, hogy a defibrillátor bármilyen időjárási körülmények között, éjjel-nappal üzembiztosan működjön. A tárolóegységek riasztóval felszereltek és vandálbiztos kialakításúak, így a berendezések minden körülmények között biztonságban vannak, és szükség esetén azonnal bevethetők. Figyelemfelhívó táblák jelzik pontos helyüket, hogy vészhelyzetben senkinek se kelljen keresgélnie.

A társaság abban bízik, hogy az új eszközök növelik a sürgős segítségnyújtás hatékonyságát, és tovább erősítik a vállalat szerepvállalását a város közösségi biztonságában.

Veszprém ezzel újabb lépést tett afelé, hogy okos, gondoskodó és biztonságos város legyen, ahol a közlekedés nemcsak kényelmes, hanem életmentő is lehet. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu