Digitális jogosítvány, szigorúbb próbaidő: teljesen megváltozik a vezetői engedély

Az Európai Parlament jóváhagyta a vezetői engedélyek teljes körű reformját, amelynek célja a közúti biztonság növelése és a halálos balesetek számának csökkentése az Európai Unióban. Az új szabályozás a technológiai fejlődéshez igazodik: bevezetik a digitális jogosítványt, miközben a kezdő sofőrökre hosszabb és szigorúbb próbaidő vár.

A gyakorlati oktatásban hangsúlyosabb lesz a figyelemelvonás kezelése, ugyanakkor ironikus, hogy a digitális jogosítvány ugyan ezeken az eszközökön lesz elérhető

Forrás: AI illusztráció

A digitális jogosítvány a jövőben a mobiltelefonról is bemutatható lesz

Az új uniós szabályozás szerint minden tagállamban bevezetik a digitális vezetői engedélyt, amely okostelefonon is tárolható lesz. A fizikai verzió azonban továbbra is kérhető marad, és azt a hatóságoknak legfeljebb három héten belül ki kell állítaniuk. A digitális verzió várhatóan a mobil-azonosítási rendszerekhez (pl. EU Digital ID, DÁP) is kapcsolódni fog, így egyetlen alkalmazáson keresztül lesz lehetséges a személyazonosítás, a közúti ellenőrzés és akár a biztosítási ügyintézés is. A jogosítvány érvényességi ideje általánosan 15 év lesz, a teherautó- és buszsofőrök esetében viszont továbbra is 5 év marad. A tagállamok dönthetnek rövidebb időtartamról, ha az okmány személyazonosításra is szolgál!

A járművezetők továbbra is kérhetnek majd plasztik „fizikai” kártyát

Forrás: jogositvanyhosszabbitas.hu

Szigorúbb próbaidő és új vizsgaszabályok a kezdőknek

Az egyik legfontosabb változás a kétéves próbaidő, amely minden frissen megszerzett jogosítványra vonatkozik. Ez alatt az időszak alatt a fiatal vagy tapasztalatlan sofőrök szigorúbb szankciókra számíthatnak, ha megszegik a közlekedési szabályokat — különösen, ha ittas vagy kábítószeres befolyásoltság alatt vezetnek, vagy nem használják a biztonsági övet. A vezetői vizsgák is megújulnak:

nagyobb hangsúlyt kap a gyalogosok és kerékpárosok védelme,

a holttér és figyelemelvonás (például telefonhasználat) témája,

valamint a valós forgalmi helyzetekre való felkészítés.

A reform célja, hogy a fiatalok tudatosabb, felelősebb sofőrökké váljanak – ezt szolgálja az a lehetőség is, hogy 17 éves kortól már megszerezhető a B kategóriás jogosítvány, de 18 éves korig csak felnőtt kísérettel vezethetnek.

Egységes eltiltási rendszer az egész Unióban

A jogszabály egyik legjelentősebb újítása, hogy az eltiltások és jogosítvány-visszavonások az egész Európai Unió területén átjárhatóvá válnak. Vagyis ha valakit ittas vezetés miatt eltiltanak például Németországban, nem válthat új jogosítványt Magyarországon vagy bármely más tagállamban. Az uniós országok kötelesek egymást azonnal értesíteni a súlyos szabálysértésekről, különösen az ittas vezetésről, a halálos balesetekről és a jelentős sebességtúllépésekről. Ezzel a döntéssel megszűnik az eddigi gyakorlat, amikor egy sofőr „országot váltva” próbált tiszta lappal indulni.