Digitális jogosítvány, szigorúbb próbaidő: teljesen megváltozik a vezetői engedély
Egyetlen téves döntés – és nemcsak a magyar jogsid bánja, hanem az egész EU-ban eltiltanak. A digitális jogosítvány korszakában a határok nem fognak megmenteni a felelősségtől. A reform az idősebb korosztályt is érinti: a 65 év felettieknek gyakoribb orvosi vizsgálaton kell majd átesniük, mielőtt megújítanák az engedélyüket. Az ellenőrzés nemcsak a látásra, hanem a reflexekre is kiterjed – így próbálják minimalizálni az életkorral járó kockázatokat.
Az Európai Parlament jóváhagyta a vezetői engedélyek teljes körű reformját, amelynek célja a közúti biztonság növelése és a halálos balesetek számának csökkentése az Európai Unióban. Az új szabályozás a technológiai fejlődéshez igazodik: bevezetik a digitális jogosítványt, miközben a kezdő sofőrökre hosszabb és szigorúbb próbaidő vár.
A digitális jogosítvány a jövőben a mobiltelefonról is bemutatható lesz
Az új uniós szabályozás szerint minden tagállamban bevezetik a digitális vezetői engedélyt, amely okostelefonon is tárolható lesz. A fizikai verzió azonban továbbra is kérhető marad, és azt a hatóságoknak legfeljebb három héten belül ki kell állítaniuk. A digitális verzió várhatóan a mobil-azonosítási rendszerekhez (pl. EU Digital ID, DÁP) is kapcsolódni fog, így egyetlen alkalmazáson keresztül lesz lehetséges a személyazonosítás, a közúti ellenőrzés és akár a biztosítási ügyintézés is. A jogosítvány érvényességi ideje általánosan 15 év lesz, a teherautó- és buszsofőrök esetében viszont továbbra is 5 év marad. A tagállamok dönthetnek rövidebb időtartamról, ha az okmány személyazonosításra is szolgál!
Szigorúbb próbaidő és új vizsgaszabályok a kezdőknek
Az egyik legfontosabb változás a kétéves próbaidő, amely minden frissen megszerzett jogosítványra vonatkozik. Ez alatt az időszak alatt a fiatal vagy tapasztalatlan sofőrök szigorúbb szankciókra számíthatnak, ha megszegik a közlekedési szabályokat — különösen, ha ittas vagy kábítószeres befolyásoltság alatt vezetnek, vagy nem használják a biztonsági övet. A vezetői vizsgák is megújulnak:
- nagyobb hangsúlyt kap a gyalogosok és kerékpárosok védelme,
- a holttér és figyelemelvonás (például telefonhasználat) témája,
- valamint a valós forgalmi helyzetekre való felkészítés.
A reform célja, hogy a fiatalok tudatosabb, felelősebb sofőrökké váljanak – ezt szolgálja az a lehetőség is, hogy 17 éves kortól már megszerezhető a B kategóriás jogosítvány, de 18 éves korig csak felnőtt kísérettel vezethetnek.
Egységes eltiltási rendszer az egész Unióban
A jogszabály egyik legjelentősebb újítása, hogy az eltiltások és jogosítvány-visszavonások az egész Európai Unió területén átjárhatóvá válnak. Vagyis ha valakit ittas vezetés miatt eltiltanak például Németországban, nem válthat új jogosítványt Magyarországon vagy bármely más tagállamban. Az uniós országok kötelesek egymást azonnal értesíteni a súlyos szabálysértésekről, különösen az ittas vezetésről, a halálos balesetekről és a jelentős sebességtúllépésekről. Ezzel a döntéssel megszűnik az eddigi gyakorlat, amikor egy sofőr „országot váltva” próbált tiszta lappal indulni.
A reform szerint a 65 év felettiek számára gyakoribb orvosi ellenőrzés válik kötelezővé, és minden vezetőnek igazolnia kell majd látását, valamint szív- és érrendszeri alkalmasságát a jogosítvány megszerzése vagy meghosszabbítása előtt. Ez a döntés elsősorban az időskori reakcióidő-romlás és látásromlás kockázatának csökkentését célozza, ami a balesetek megelőzésének egyik fontos eleme.
Veszprém megye: biztonságos utak, de nagy figyelem hárul a fiatal sofőrökre
A reform hazai bevezetésének egyik tanulsága, hogy a közlekedésbiztonság megerősítése helyi szinten is prioritás. Veszprém megyében 2025-ben is több alkalommal tartottak fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket: a rendőrség csak tavaly több mint 700 járművezetővel szemben intézkedett. A városban és a megyében az ittas vezetés aránya csökkent, de a mobiltelefon-használat miatti balesetek száma továbbra is nő.
Ez az új uniós reformmal együtt országos szinten is erősítést kap: a telefonhasználat a jövőben súlyosabb büntetési kategóriába kerülhet.
Mikor lép hatályba az új rendszer?
A jogszabály az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetést követő 20. napon lép hatályba. A tagállamoknak három évük lesz a rendelkezések nemzeti jogrendbe való átültetésére, majd további egy évük azok gyakorlati bevezetésére.
Ez azt jelenti, hogy a digitális jogosítványok és az új vizsgaszabályok 2029 elejére már minden uniós tagállamban érvénybe léphetnek.
Európa célja: Haláleset nélkül a század közepéig
A vezetői engedély-reform nem önmagában áll: része annak az uniós stratégiának, amely 2050-re szeretné elérni, hogy egyetlen ember se veszítse életét közlekedési balesetben. Ennek érdekében a digitális technológia, a szigorúbb orvosi és vizsgarendszer, valamint a határon átnyúló eltiltási szabályok együttesen formálhatják át az európai közlekedés kultúráját.