Döntött az EU: jön a digitális jogsi, a 17 évesek is vezethetnek – de nem akárhogy!

Az új digitális jogosítvány minden sofőr életét megváltoztatja. Digitális jogsi a mobilon, kétéves próbaidő a kezdőknek, gyakoribb orvosi vizsgálat az időseknek – ez már nem javaslat, hanem döntés – szúrta ki a Világgazdaság.

A digitális jogosítvány reformjának célja a kevesebb baleset

A digitális jogosítvány több területre terjed ki

A legfontosabb változások röviden:

Digitális jogosítvány: A vezetői engedélyek mobiltelefonon is elérhető, digitális formátumban jelennek meg. Aki szeretné, továbbra is kérhet fizikai kártyát, amit legfeljebb három héten belül ki kell állítani.

Kétéves próbaidő minden kezdőnek: Az új sofőrökre minimum két év próbaidő vonatkozik majd. Ez idő alatt szigorúbb szabályok érvényesek, például zéró tolerancia alkoholra és kábítószerre, illetve súlyosabb büntetések a biztonsági öv használatának elmulasztásáért.

65 év felett gyakoribb orvosi ellenőrzés és ismeretfrissítő tanfolyam jöhet

Az új szabályozás a fiatal vezetőket is érinti

17 éves kortól megszerezhető a B kategóriás jogosítvány, de csak kísérő jelenlétében lehet vezetni 18 éves korig. Teherautó-jogsi (C) 18 évesen, autóbusz-jogsi (D) 21 évesen szerezhető, ha megvan a szakmai alkalmassági bizonyítvány. A személyautós és motoros jogosítványok 15 évig érvényesek (tagállami döntéssel 10 évre is csökkenthető). 65 év felett gyakoribb orvosi ellenőrzés és ismeretfrissítő tanfolyam jöhet. Az első járművezetői engedély megszerzése vagy megújítása előtt a kérelmezőknek a látásukat, valamint szív- és érrendszeri állapotukat felmérő orvosi ellenőrzésen kell átesniük.

Zéró tolerancia az ittas vezetésre és a mobilhasználatra

Az EU-tagállamok kölcsönösen elismerik a vezetéstől való eltiltásokat. Vagyis, ha valakit például Franciaországban tiltottak el, nem vezethet Németországban sem. A vizsgákon nagyobb hangsúly kerül a gyalogosok, gyermekek, kerékpárosok védelmére. A tagállamoknak legfeljebb három évük van az új szabályok bevezetésére. Magyarországon több elem már most is érvényben van, így a változás nem lesz radikális, de a digitális jogosítvány megjelenése mindenkit érint majd.



Hat új KRESZ-tábla érkezik az utakra

Az Európai Unió közútjain évente közel húszezer halálesettel járó baleset történik. Korábban írtunk az új KRESZ-tervezetről, amely átfogó módosításokkal igyekszik korszerűsíteni a közlekedési szabályokat. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) célja a közlekedésbiztonság növelése és a modern igényekhez való igazodás. Az új tervezet kiterjed az autópálya-szakaszokra vonatkozó sebességhatárra, a kerékpáros számára kötelezővé váló bukósisak használatra, az elektromos rollerek használatának szigorítására, zéró tolerancia az ittas vezetésre és a mobilhasználatra. Korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy 2026-tól szigorú szabályok vonatkoznak a rolleresekre és szóba került az is, hogy jogosítvány kell a bringásoknak. Az új KRESZ jóval több előírást tartalmaz majd a kerékpárosokra vonatkozóan, de nem kizárólag rájuk. A megújított szabályozás részletesen kitér az elektromos rollerekre és az elektromos kerékpárokra is, így ezek közlekedését is szigorúbb rend szabályozza majd. A KRESZ módosításának célja a biztonságos közlekedés fokozása, ezáltal az emberi élet védelme. Az új szabályozás kiemelt figyelmet fordít majd a kerékpárosokra, valamint az elektromos rollerekre és elektromos kerékpárokra vonatkozó előírások részletes szabályozására is.

Spanyolországban – de később akár más EU-s országban – hat új KRESZ-tábla érkezik az utakra, melynek célja, hogy a közlekedés minden résztvevője gyorsabban és egyértelműbben értelmezze a közlekedési jelzéseket.

