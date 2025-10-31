Emelkedhet a díjmentes készpénzfelvétel összeghatára

Megszavazták! – írta örömmel Facebook-oldalán Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, miután a parlament gazdasági bizottsága elfogadta azt a törvénymódosítási javaslatot, amely a díjmentes készpénzfelvétel határát emelné meg.

A bankkártya mellett a havi két alkalommal igénybe vehető díjmentes készpénzfelvétel is jelentős segítség

Fotó: teol.hu

A díjmentes készpénzfelvétel: duplájára nőhet az összeg

„Örömmel jelentem be, hogy a parlament gazdasági bizottságában napirendre tűztük és a mai napon megszavaztuk azt a törvénymódosítási javaslatot, mely által havi 300 000 forintot, havi két alkalommal ingyenesen lehessen készpénzben felvenni!” – írta bejegyzésében a politikus. Witzmann Mihály hozzátette, hogy a változtatás igénye sokak részéről felmerült; a képviselő megemlítette, hogy fogadóóráin többen is jelezték a problémát, és örömmel látja, hogy ebben előrelépés történt. A bizottság által elfogadott módosításról hamarosan a Tisztelt Ház dönthet.

A javaslat értelmében tehát a jelenlegi, havonta legfeljebb 150 ezer forintos díjmentes készpénzfelvétel duplájára, 300 ezer forintra nőne, két alkalomra elosztva. A cél, hogy a lakosság könnyebben férjen hozzá saját pénzéhez, különösen azok számára, akik még nem tértek át teljesen a digitális fizetési megoldásokra, vagy kisebb településeken élnek, ahol a készpénzforgalom mindennapos.

A módosításról szóló döntés a következő hetekben kerülhet az Országgyűlés elé; a parlamenti vita lezárulta után a törvény hatálybalépése várhatóan 2025-ben történhet meg.

Már írtunk róla, hogy a bankkártya évtizedeken át a modern pénzügy szimbóluma volt: egykor forradalmi újításnak számított, amely leváltotta a készpénzt, és kényelmesebbé tette a vásárlást, bankolást. Most azonban maga a bankkártya is a múlt sorsára juthat, legalábbis a legfrissebb statisztikák ezt mutatják. A K&H Bank jelentése szerint az ügyfelek már készpénzfelvételhez sem érzik szükségét a plasztiklap előhúzásának: egyre többen választják a digitális, érintésmentes megoldásokat

Legyünk elővigyázatosak: korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank és más pénzintézetek a leggyakoribb csalási technikákra hívják fel a figyelmet. Ezek egy része készpénzfelvétel során érhet bennünket. Előfordulhat, hogy az ATM-re szerelt eszköz lemásolja a kártyaadatokat, miközben egy rejtett kamera rögzíti a PIN-kódot. Az is megtörténhet, hogy egy manipulált gép „elnyeli” a kártyát, amelyet a csalók később eltávolítanak és visszaélnek vele.