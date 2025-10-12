október 12., vasárnap

Dióünnep a Bányásztelepen

Címkék#Dorner László#bányásztelepi#Dióünnepen#Ajka-Padragkút Táncegyüttes

A Zöldikék óvodások és az Ajka-Padragkút Táncegyüttes szenior csoportja szerepel az ajkai Dióünnepen október 15-én 16 órakor a bányásztelepi Liliom parkban.

Tisler Anna

Dorner László alpolgármester, a Bányásztelep és az óváros önkormányzati képviselője és barátai az érdeklődőket lovas kocsikázással, lövészettel, íjászattal, arcfestéssel, lufibohóccal, légvárral várják. 

 

