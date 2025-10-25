Gasztronómia 28 perce

Disznótoros hétvége Badacsonyban

Október 24. és 26. között három napon át a disznótoréa főszerep Badacsonytomajon, a Mede By Adam Mede hangulatos helyszínén. A Park utcai étterem ezúttal is a hagyományos ízek és a vidéki gasztronómia jegyében várja a vendégeket.

Az étlapon igazi klasszikusok sorakoznak: orjaleves, sült házi kolbász, töltött káposzta, körömpörkölt, rántott mangalicakaraj és szalontüdő, mindez friss kovászos kenyérrel, bodaggal, csalamádéval és almapaprikával kísérve. A disznótoros hangulat garantált, az ízek pedig a hagyományok legjavát idézik meg – Badacsonyban, jó társaságban, bőséggel és ízesen.

