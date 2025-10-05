október 5., vasárnap

Nemzetiségi nap

2 órája

Díszpolgári címmel ismerték el munkájukat

Címkék#Oszvald József#Ujhelyi Sándor István#díszpolgári cím#Városlőd#Csekényi István

Három, a település fejlődéséért, közösségi és kulturális életének gazdagodásáért hosszú időn át sokat tevő lakost ismert el díszpolgári cím adományozásával Városlőd önkormányzata a német nemzetiségi napon.

Tisler Anna

A kitüntetettek személyére az önkormányzat kérésére a lakosok, civil szervezetek és intézmények tehettek javaslatot. A képviselők a szeptember elején tartott ülésén úgy határoztak, hogy mindhárom jelölt megkapja a díszpolgári címet. 

Középen Oszvald József, mellette Csekényi István és Ujhelyi Sándor 
Fotó: önkormányzat

Csekényi István 13 évig volt a település polgármestere, munkájával hozzájárult a falu infrastruktúrájának a fejlődéséhez, középületek felújításához, a helyi identitás megőrzéséhez. Gyakorlatiassága, szakmai hozzáértése, pozitív hozzáállása miatt nagy tiszteletnek örvend minden korosztály körében. 

Oszvald József a község német nemzetiségi közösségében, a helytörténet és az oktatás területén végzett kiemelkedő tevékenységet. A helyi német nemzetiségi általános iskola igazgatója volt 11 évig, az ő nevéhez fűződik a német nemzetiségi ki mit tud indítása. A városlődi német nemzetiségi önkormányzat elnöke volt 12 évig. Jelenleg is kutatja a község történetét, a nyelvjárást, több könyve, publikációja jelent meg. 

Ujhelyi Sándor 10 évig volt a Városlődi Községi Közös Tanács elnöke. Hivatali ideje alatt sokat tett a község és Csehbánya fejlődéséért. Ma is aktív közéleti ember, két éve a Városlőd-Csehbánya Polgárőr Egyesület elnöke.

 

