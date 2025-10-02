Budapest Design Week 2025: 175 program 10 városban

A Budapest Design Week immár 22 éve a hazai kreatívipar legfontosabb eseménye, ahol a design értékei és újdonságai kerülnek reflektorfénybe minden ősszel. A 2025-ös dizájnhét „Fluid Boundaries” mottóval, 10 városban több mint 175 színes programmal várja az érdeklődőket október 8–19. között. A rendezvénysorozat célja, hogy kortól és nemtől függetlenül mindenki, akár szakmai mélységekig is megtalálhassa a számára érdekes programot országszerte, melyen keresztül megismerhető a design, illetve a képző- és iparművészet világa.

A dizájnhét programsorozata tíz városban, 175 eseménnyel mutatja be a kreatív ipar újdonságait

Fotó: budapestdesignweek.hu

A dizájnhét idén tíz városba költözik

A nagyközönség izgalmas élmények és többségében ingyenes közösségi programok során fedezheti fel, hogyan születnek a mindennapjainkat formáló tárgyak, enteriőrök és terek. A fővárosban mintegy 130 esemény, vidéken pedig 50 program valósul meg a Budapest Design Week alatt. Az esemény ideje alatt egymást érik a kiállítások, tárlatvezetések, design túrák, nyitott stúdiók, workshopok, kerekasztal-beszélgetések, szakmai előadások és közösségi események, a showroomok és galériák kedvezményes vásárlási lehetőségekkel készülnek. A kínálat rendkívül sokszínű: nyitott stúdiók, szakmai előadások, közösségi design-séták, családi kézműves foglalkozások, tervezői találkozások, design installációk, gasztro programok, könyvbemutatók, és interaktív élmények is szerepelnek benne. Az események között minden korosztály, szakmai irányultságtól függetlenül találhat számára érdekes élményt, izgalmas programot.

A rendezvény egyik legnagyobb erőssége, hogy túlmutat a fővároson és országszerte ad lehetőséget a designvilág felfedezésére. Az országos programkínálatban olyan nagy múltú programsorozatok találhatók, mint a 11. alkalommal megvalósuló DesignPécs és a 10. születésnapját ünneplő Sopron Design Week. Hozzájuk csatlakozik – idén első alkalommal – Debrecen, színes, a kreatív ipar megismerését elmélyítő eseményekkel. Rajtuk kívül további 6 nagyváros, Győr, Kecskemét, Szentendre, Balatonfüred, Tata és Veszprém is saját eseményekkel gazdagítja a rendezvénysorozatot, melyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar design értékei az egész országban láthatóvá váljanak.