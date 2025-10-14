Tilos a cigizés és a piálás: nincs több dorbézolás a dohányboltoknál!

A város képviselő-testületének döntése nyomán a dohányboltok bejáratától számított tízméteres körzetben tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás – írja a balatonfured.hu.

A balatonfüredi dohányboltok környezetében tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás

Forrás: Balogh Rebeka / illusztráció

Rendet szeretnének a dohányboltok környékén

A testületi ülésen elhangzott, hogy a dohányboltok környezetében gyakran alakult ki olyan hangulat, amely nem kívánatos közterületen, különösen a fiatalok védelme szempontjából. A rendelet betartását a rendőrség és a közterület-felügyelők ellenőrizhetik, a szabályszegőket akár 30 ezer forintos helyszíni bírság fenyegeti. A döntéssel kapcsolatban szerkesztőségünk megkereste a balatonfüredi önkormányzat, amely azonban nem kívánta bővebben kommentálni a határozatot.

Lehetséges további intézkedések

A képviselők felvetették, hogy más közterületeken, például a Gyógy-tér és a Kiserdő területén is indokolt lehet hasonló korlátozásokat bevezetni. A testület úgy döntött, hogy a lehetséges helyszíneket mérlegeli, és a kérdés később visszatérhet a napirendre.

Korábbi írásunkban rámutattunk, a Gyógy-tér Balatonfüred kiemelt rendezvényhelyszíne, ahol a nyári koncerteket, operaesteket és az Anna Fesztivál kísérőrendezvényeit tartják. A tér forgalmas központi szerepe miatt a város kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a látogatók számára biztonságos és rendezett környezet alakuljon ki, ami összhangban állhat a dohányzásra és az alkoholfogyasztásra vonatkozó új szabályozással.