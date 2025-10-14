október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A szabályszegők súlyos bírságot kaphatnak

56 perce

Tilos a cigizés és a piálás: nincs több dorbézolás a dohányboltoknál!

Címkék#Balatonfüred#dohánybolt#bírság#önkormányzat#szabály

Ezentúl tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás a Balatonfüreden lévő dohányboltok tízméteres körzetében – erről döntött a város képviselő-testülete a legutóbbi ülésén.

Balogh Rebeka

A város képviselő-testületének döntése nyomán a dohányboltok bejáratától számított tízméteres körzetben tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás – írja a balatonfured.hu.

A balatonfüredi dohányboltok környezetében tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás
A balatonfüredi dohányboltok környezetében tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás
Forrás: Balogh Rebeka / illusztráció

Rendet szeretnének a dohányboltok környékén

A testületi ülésen elhangzott, hogy a dohányboltok környezetében gyakran alakult ki olyan hangulat, amely nem kívánatos közterületen, különösen a fiatalok védelme szempontjából. A rendelet betartását a rendőrség és a közterület-felügyelők ellenőrizhetik, a szabályszegőket akár 30 ezer forintos helyszíni bírság fenyegeti. A döntéssel kapcsolatban szerkesztőségünk megkereste a balatonfüredi önkormányzat, amely azonban nem kívánta bővebben kommentálni a határozatot.

Lehetséges további intézkedések

A képviselők felvetették, hogy más közterületeken, például a Gyógy-tér és a Kiserdő területén is indokolt lehet hasonló korlátozásokat bevezetni. A testület úgy döntött, hogy a lehetséges helyszíneket mérlegeli, és a kérdés később visszatérhet a napirendre.

Korábbi írásunkban rámutattunk, a Gyógy-tér Balatonfüred kiemelt rendezvényhelyszíne, ahol a nyári koncerteket, operaesteket és az Anna Fesztivál kísérőrendezvényeit tartják. A tér forgalmas központi szerepe miatt a város kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a látogatók számára biztonságos és rendezett környezet alakuljon ki, ami összhangban állhat a dohányzásra és az alkoholfogyasztásra vonatkozó új szabályozással.

Előző beszámolónkból is kiderül, hogy a Kiserdő Balatonfüred legfontosabb zöldterületei közé tartozik, felújított sétányokkal, új játszótérrel és kulturális programokkal. A séta- és túraútvonalak lehetőséget adnak a természetközeli kikapcsolódásra, a város pedig kiemelt figyelmet fordít a terület rendjére, biztonságára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu