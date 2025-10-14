56 perce
Tilos a cigizés és a piálás: nincs több dorbézolás a dohányboltoknál!
Ezentúl tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás a Balatonfüreden lévő dohányboltok tízméteres körzetében – erről döntött a város képviselő-testülete a legutóbbi ülésén.
A város képviselő-testületének döntése nyomán a dohányboltok bejáratától számított tízméteres körzetben tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás – írja a balatonfured.hu.
Rendet szeretnének a dohányboltok környékén
A testületi ülésen elhangzott, hogy a dohányboltok környezetében gyakran alakult ki olyan hangulat, amely nem kívánatos közterületen, különösen a fiatalok védelme szempontjából. A rendelet betartását a rendőrség és a közterület-felügyelők ellenőrizhetik, a szabályszegőket akár 30 ezer forintos helyszíni bírság fenyegeti. A döntéssel kapcsolatban szerkesztőségünk megkereste a balatonfüredi önkormányzat, amely azonban nem kívánta bővebben kommentálni a határozatot.
Lehetséges további intézkedések
A képviselők felvetették, hogy más közterületeken, például a Gyógy-tér és a Kiserdő területén is indokolt lehet hasonló korlátozásokat bevezetni. A testület úgy döntött, hogy a lehetséges helyszíneket mérlegeli, és a kérdés később visszatérhet a napirendre.
Korábbi írásunkban rámutattunk, a Gyógy-tér Balatonfüred kiemelt rendezvényhelyszíne, ahol a nyári koncerteket, operaesteket és az Anna Fesztivál kísérőrendezvényeit tartják. A tér forgalmas központi szerepe miatt a város kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a látogatók számára biztonságos és rendezett környezet alakuljon ki, ami összhangban állhat a dohányzásra és az alkoholfogyasztásra vonatkozó új szabályozással.
Vonzó programkínálat Balatonfüreden 2025-ben is
Előző beszámolónkból is kiderül, hogy a Kiserdő Balatonfüred legfontosabb zöldterületei közé tartozik, felújított sétányokkal, új játszótérrel és kulturális programokkal. A séta- és túraútvonalak lehetőséget adnak a természetközeli kikapcsolódásra, a város pedig kiemelt figyelmet fordít a terület rendjére, biztonságára.
