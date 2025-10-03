1 órája
Egy nap a Dolce vita jegyében: Olasz Nap a Thury-várban
Október 4-én Várpalota újra a mediterrán életérzés fővárosa lesz: immár hagyományosan megrendezik az Olasz Napot, amely idén minden eddiginél színesebb programkínálattal várja a látogatókat a Thury-vár falai között. A nap során felvonul az olasz kultúra, gasztronómia, sport és persze az autócsodák világa is – minden együtt, egy helyen, hogy kicsik és nagyok átélhessék a valódi dolce vita hangulatot.
A program már kora reggel indul: 9.30-tól a messze földön híres mestrinoi zászlóforgatók és dobosok érkeznek, akik látványos produkciójukkal hozzák el az olasz városok középkori karneváljainak hangulatát. A színes zászlók kavalkádja és a pergő ritmusok garantáltan elvarázsolják a közönséget, így már reggel megérkezik a valódi Dolce vita hangulata Várpalotára.
10 órától a sportoké lesz a főszerep: a várfalak tövében különleges, nemzetközi íjászverseny zajlik majd „Pizza vs. gulyás” címmel. A barátságos küzdelem egyszerre tiszteleg a magyar és az olasz hagyományok előtt, miközben a két nemzet szimbolikus ízei – a pizza és a gulyás – adják a mérkőzés szellemes keretét.
Zászlók kavalkádja és pergő ritmusok teremtenek igazi Dolce vita hangulatot
A délután is tartogat meglepetéseket. 15 órakor ismét visszatérnek a zászlóforgatók, majd 16 órától a Thury teremben kerül sor a „Várpalota és Itália – egy barátság meséi” című kerekasztal-beszélgetésre. Az eseményen várpalotai és olasz vendégek idézik fel a két ország kulturális és történelmi kapcsolatait, személyes történeteiken keresztül megmutatva, miért különleges és időtálló ez a barátság.
És ha Olasz Nap, akkor természetesen nem maradhatnak el az autók sem! Az Alfa Romeo Club Magyarország negyedik alkalommal rendezi meg a szépségversennyel egybekötött olasz autókiállítást, amely méltán az esemény egyik legnépszerűbb attrakciója. A Thury-vár udvarán harminc olasz gyártmányú autó sorakozik fel, köztük legendás Alfa Romeók, Fiatok, Lanciák, Maseratik és Ferrarik. A szépségverseny minden évben óriási érdeklődés mellett zajlik: a közönség testközelből csodálhatja meg az elegáns vonalakat, a szikrázó fényezéseket és a motorháztetők alatti mérnöki csodákat.
A nevezés előzetes regisztrációhoz kötött, és a szervezők gondosan válogatják ki, mely autók kerülhetnek ki a vár udvarára. Érdekesség, hogy a tavalyi győztes nem indulhat újra a versenyen, de kiemelt helyen, díszvendégként lesz jelen. A kiállításra reggel 8 és 9 óra között érkezhetnek a résztvevők, a belépés a közönségnek pedig teljesen ingyenes. Az autók mellett idén olasz motorkerékpárokat is várnak, így a kétkerekű rajongók is csemegézhetnek.
Aki az ízek miatt érkezik, az sem fog csalódni: az olasz gasztronómia különlegességeit a Quattro Castella városából érkező vendégek hozzák el, parmezán sajttal, sonkákkal, szalámikkal és természetesen zamatos olasz borokkal. A kulináris élmények mellett a kulturális fellépők, a zászlóforgatók, az íjászok és az autócsodák együtt teremtik meg azt a különleges, sokszínű élményt, amely az Olasz Napot évről évre felejthetetlenné teszi.
Október 4-én tehát érdemes Várpalotára látogatni, hiszen a Thury-vár egyszerre válik a kultúra, a sport, a gasztronómia és az autórajongók paradicsomává. Egy nap, amely minden érzékszervünket elvarázsolja – Olaszország szívét és lelkét hozza el közvetlenül Várpalotára.