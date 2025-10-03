Egy nap a Dolce vita jegyében: Olasz Nap a Thury-várban

A program már kora reggel indul: 9.30-tól a messze földön híres mestrinoi zászlóforgatók és dobosok érkeznek, akik látványos produkciójukkal hozzák el az olasz városok középkori karneváljainak hangulatát. A színes zászlók kavalkádja és a pergő ritmusok garantáltan elvarázsolják a közönséget, így már reggel megérkezik a valódi Dolce vita hangulata Várpalotára.

Autócsodák és olasz ízek varázsolják el a látogatókat Dolce vita módra

Forrás: thuryvar.hu

10 órától a sportoké lesz a főszerep: a várfalak tövében különleges, nemzetközi íjászverseny zajlik majd „Pizza vs. gulyás” címmel. A barátságos küzdelem egyszerre tiszteleg a magyar és az olasz hagyományok előtt, miközben a két nemzet szimbolikus ízei – a pizza és a gulyás – adják a mérkőzés szellemes keretét.

Zászlók kavalkádja és pergő ritmusok teremtenek igazi Dolce vita hangulatot

A délután is tartogat meglepetéseket. 15 órakor ismét visszatérnek a zászlóforgatók, majd 16 órától a Thury teremben kerül sor a „Várpalota és Itália – egy barátság meséi” című kerekasztal-beszélgetésre. Az eseményen várpalotai és olasz vendégek idézik fel a két ország kulturális és történelmi kapcsolatait, személyes történeteiken keresztül megmutatva, miért különleges és időtálló ez a barátság.

És ha Olasz Nap, akkor természetesen nem maradhatnak el az autók sem! Az Alfa Romeo Club Magyarország negyedik alkalommal rendezi meg a szépségversennyel egybekötött olasz autókiállítást, amely méltán az esemény egyik legnépszerűbb attrakciója. A Thury-vár udvarán harminc olasz gyártmányú autó sorakozik fel, köztük legendás Alfa Romeók, Fiatok, Lanciák, Maseratik és Ferrarik. A szépségverseny minden évben óriási érdeklődés mellett zajlik: a közönség testközelből csodálhatja meg az elegáns vonalakat, a szikrázó fényezéseket és a motorháztetők alatti mérnöki csodákat.

A nevezés előzetes regisztrációhoz kötött, és a szervezők gondosan válogatják ki, mely autók kerülhetnek ki a vár udvarára. Érdekesség, hogy a tavalyi győztes nem indulhat újra a versenyen, de kiemelt helyen, díszvendégként lesz jelen. A kiállításra reggel 8 és 9 óra között érkezhetnek a résztvevők, a belépés a közönségnek pedig teljesen ingyenes. Az autók mellett idén olasz motorkerékpárokat is várnak, így a kétkerekű rajongók is csemegézhetnek.