Dupla szivárvánnyal búcsúzott a vadászgépektől a pápai égbolt

Az ég különös játéka volt ez a pillanat: a Pusztagyimót felé vezető úton, közvetlenül az egykori repülőgép-temető előtt gyönyörű szivárvány ívelt át az égen. A nap sugarai még áttörtek a felhők között, miközben az eső már készülődött – épp csak néhány percnyi kegyelmi időt hagyva. A fotó nem adja vissza teljesen, de dupla szivárvány ragyogott fölénk, halványan tükröződve az ég peremén. Olyan volt, mintha az ég még egyszer elbúcsúzott volna attól a helytől, ahol egykor acélmadarak pihentek. Aztán lassan beborult, és ahogy az égi színek elhalványultak, eltűnt a szivárvány is – ahogy egykor eltűntek a MiG-ek a pápai repülőgép-temetőből. Az egykor félelmetes erejű vadászgépek ma már csak fotókon élnek tovább, a helyet benőtte a természet. Aki látta, tudja: nemcsak egy temető volt, hanem egy korszak végső lenyomata a bakonyi horizont alatt. A szivárvány búcsúzása egy röpke pillanat volt csupán, de benne volt az elmúlás és a szépség utolsó villanása is.