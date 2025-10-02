Balatonfüred e-buszokra vált: új elektromos járműveket mutattak be (+ galéria)

A MÁV-csoport 2025. október 2-án Balatonfüreden bejelentette, hogy a Humda Zrt. Zöld Busz Programjának támogatásával három Ikarus 120e típusú elektromos busz áll forgalomba a város helyi közlekedésében. Az új e-buszok hozzájárulnak a város levegőjének tisztábbá tételéhez, valamint a szolgáltatás kényelmének és színvonalának emeléséhez.

A három új e-busz megérkezett Balatonfüredre, hozzájárulva a fenntartható közösségi közlekedéshez.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

E-busz: a fenntartható közlekedés felé

A rendezvényen Bán László, a Füred Tv szerkesztője köszöntötte a résztvevőket, és bemutatta a felszólalókat: Bóka István, Balatonfüred polgármestere; Kuntfalvi Gábor, a Humda Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt. Zöld Mobilitási Iroda vezetője, a Humda Green koordinálásáért felelős személy; Deme Krisztián Szabolcs, az MVM Energetika Zrt. ügyfélkapcsolati vezérigazgató-helyettese; Sipos Zoltán, az Electrobus Europe Zrt. ügyvezető igazgatója; valamint Kovács Attila, a MÁV Személyszállítási Zrt. autóbuszos műszaki főigazgatója.

Bóka István polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a város régóta várta a fejlesztést, amely nemcsak a levegő tisztábbá tételét szolgálja, hanem a helyi közlekedés kényelmét is növeli. „A régi dízelbuszok kiváltásával évente közel 96 tonnával csökken a szén-dioxid-kibocsátás, ami mindannyiunk egészségét szolgálja” – tette hozzá.

Kunfalvi Gábor, a Humda Zrt. Zöld Mobilitási Iroda vezetője elmondta: „A zöldbuszprogram célja a közlekedés zöldítése, és a 25 ezer fő alatti települések is részesülhetnek a támogatásból. A program fontos lépés a fenntartható közlekedés felé.”