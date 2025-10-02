1 órája
Balatonfüred e-buszokra vált: új elektromos járműveket mutattak be (+ galéria)
Balatonfüred helyi autóbusz-közlekedését három új elektromos Ikarus 120e busz frissíti. Az új járművek csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást és javítják az utazási komfortot.
A MÁV-csoport 2025. október 2-án Balatonfüreden bejelentette, hogy a Humda Zrt. Zöld Busz Programjának támogatásával három Ikarus 120e típusú elektromos busz áll forgalomba a város helyi közlekedésében. Az új e-buszok hozzájárulnak a város levegőjének tisztábbá tételéhez, valamint a szolgáltatás kényelmének és színvonalának emeléséhez.
E-busz: a fenntartható közlekedés felé
A rendezvényen Bán László, a Füred Tv szerkesztője köszöntötte a résztvevőket, és bemutatta a felszólalókat: Bóka István, Balatonfüred polgármestere; Kuntfalvi Gábor, a Humda Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt. Zöld Mobilitási Iroda vezetője, a Humda Green koordinálásáért felelős személy; Deme Krisztián Szabolcs, az MVM Energetika Zrt. ügyfélkapcsolati vezérigazgató-helyettese; Sipos Zoltán, az Electrobus Europe Zrt. ügyvezető igazgatója; valamint Kovács Attila, a MÁV Személyszállítási Zrt. autóbuszos műszaki főigazgatója.
Bóka István polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a város régóta várta a fejlesztést, amely nemcsak a levegő tisztábbá tételét szolgálja, hanem a helyi közlekedés kényelmét is növeli. „A régi dízelbuszok kiváltásával évente közel 96 tonnával csökken a szén-dioxid-kibocsátás, ami mindannyiunk egészségét szolgálja” – tette hozzá.
Kunfalvi Gábor, a Humda Zrt. Zöld Mobilitási Iroda vezetője elmondta: „A zöldbuszprogram célja a közlekedés zöldítése, és a 25 ezer fő alatti települések is részesülhetnek a támogatásból. A program fontos lépés a fenntartható közlekedés felé.”
Balatonfüred e-buszokra vált: új elektromos járműveket mutattak beFotók: Fülöp Ildikó/ Napló
Deme Krisztián Szabolcs, az MVM Energetika Zrt. ügyfélkapcsolati vezérigazgató-helyettese a töltési infrastruktúra szerepét emelte ki: „A buszok töltését biztosító hálózatunkkal hozzájárulunk Magyarország energiafüggetlenségéhez, miközben a helyi közlekedést is zöldítjük. A töltőkapacitást a magánjárművek és kisáruszállítók is használhatják majd.”
Sipos Zoltán, az Electrobus Europe Zrt. ügyvezető igazgatója a busz műszaki paramétereit mutatta be: „A busz 86 utas szállítására alkalmas, 314 kWh teljesítményű akkumulátorral 300 km-t képes megtenni, így teljesíti a városi közlekedés igényeit, miközben jelentősen csökkenti a környezeti terhelést.”
Kovács Attila, a MÁV Személyszállítási Zrt. autóbuszos műszaki főigazgatója hangsúlyozta: „A város helyi közlekedésének modernizálása hosszú távú előnyökkel jár. A zöld buszok csendesek, kényelmesek és akadálymentesek, hozzájárulnak a levegő tisztaságához és a szolgáltatás színvonalához.”
Végül Kontrát Károly, Balatonfüred és térsége országgyűlési képviselője elmondta: „Öröm látni, hogy a magyar gyártású Ikarus buszok Balatonfüreden állhatnak forgalomba. A beruházás a közösségi közlekedést korszerűbbé és fenntarthatóbbá teszi, és hosszú távon szolgálja a lakók és az idelátogató turisták igényeit.”
Az új Ikarus 120e típusú e-buszok így teljesen elektromos meghajtással, csendesen és kényelmesen szolgálják a helyi közlekedést, csökkentve a károsanyag-kibocsátást, és növelve a városlakók és a turisták közlekedési komfortját.
Utazók, figyelem! Készüljünk a Balaton környéki menetrendváltozásraÁtmeneti menetrendi módosítások a Balaton és környékén.