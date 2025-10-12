október 12., vasárnap

Maszkok a halálból

2 órája

Az igazi Psycho – az Ed Gein horrorsorozat megosztotta a közönséget

Címkék#Netflix#Hitchcock#Ed Gein#Psychó#gyilkosság#horror

A férfi, akinek beteges tettei Alfred Hitchcockot is inspirálták a Psycho megalkotására, most saját szériát kapott. A nézők reakciói megosztóak: van, aki művészien nyomasztónak, más túlzottan zavarosnak tartja a feldolgozást. A Netflix új true crime sorozata, az Ed Gein – Monster az amerikai történelem egyik leghírhedtebb gyilkosát mutatja be.

Csizi Péter

Az ötvenes évek Amerikája sosem látott még olyan bűncselekményeket, mint amelyeket a wisconsini farmon élő, magányos férfi követett el. Ed Gein nem sorozatgyilkos volt a klasszikus értelemben – ő a sírokból hullákat ásott ki, és a maradványokból „háztartási tárgyakat” készített. A rendőrök, amikor 1957-ben rátörtek, emberi csontokból készült tálakat, bőrből varrt lámpaernyőket és maszkokat találtak nála. Ezek a képek később Alfred Hitchcockot is megihlették, aki 1960-ban bemutatta a Psychót – Norman Bates figurája közvetlenül Gein alapján született.

Ed Gein története inspirálta a modern horror ikonikus alakját, Jason Voorheest is
Kép: AI illusztráció

Az igazi Psycho: Ed Gein története a Netflixen– a Hitchcock-horror születése

A Netflix új alkotása, az Ed Gein – Monster éppen ezt a legendát próbálja újraértelmezni. A sorozat nem csak Gein történetét meséli el, hanem párhuzamba állítja Hitchcock filmjével is: időről időre bevágások idézik a Psycho forgatását, sőt a két idősík gyakran összemosódik. Ez a megoldás a nézők egy részének zseniális, másoknak zavaró. A Hollywood Reporter dicsérte a koncepciót, mondván, a film „egyszerre hajt fejet Hitchcock előtt és boncolja a szörnyeteg lelki labirintusát”. A RogerEbert.com viszont épp ezt nevezte a sorozat legnagyobb hibájának: „A történet elveszik a párhuzamokban, a rendező mintha nem tudná, melyik világot akarja mesélni.”

Szakmai kritikák – hideg vér, kevés lélek

A kritikusok szerint a sorozat látványban lenyűgöző, de lélektani szinten hiányos. Az IndieWire úgy fogalmazott: „A képek gyönyörűek, de a történet hideg – mintha a vér és a bőr mögött nem lenne szív.” A Rotten Tomatoes-on a széria mindössze 29 százalékos szakmai értékelést kapott, míg a nézők körében 60–65 százalékos tetszést aratott.
A közönség inkább a hangulatot és Charlie Hunnam hátborzongató alakítását dicsérte, míg a kritikusok szerint a színész „túl szép és túl kontrollált” egy olyan karakterhez, akinek valódi ereje épp a tébolyban rejlik.

Balra Ed Gein, jobbra Charlie Hunnam, aki a Netflix-sorozatban a hírhedt gyilkos hátborzongató történetét eleveníti meg
Kép: people.com

Filmek, amelyeket Ed Gein története inspirált:

  • Psycho (1960)
  • A texasi láncfűrészes mészárlás (1974)
  • A bárányok hallgatnak (1991)
  • Deranged (1974)
  • Ed Gein (2000)
  • Ed Gein: The Butcher of Plainfield (2007)
  • House of 1000 Corpses (2003)
  • The Devil’s Rejects (2005)
  • Three on a Meathook (1972)
  • American Psycho (2000)

A Netflix-sorozat e kettősséget próbálja újraéleszteni, de míg Hitchcock műve elegáns pszichológiai thrillerként hatott, a Monster: Ed Gein Story inkább egy sötét, nyomasztó kísérlet a gonosz megértésére.

Nézői visszhang: sokkoló és nehezen feledhető

A közönségreakciók továbbra is vegyesek. A sorozatot néhányan „a Netflix legnyomasztóbb true crime drámájának” nevezik, mások szerint „feleslegesen hosszú, önismétlő és hideg”. A közösségi médiában a legtöbb vita arról folyik, kell-e egyáltalán emberi oldalt mutatni egy ilyen torz elméből. Egy néző így fogalmazott:

Nem akarom megsajnálni Ed Geint – csak érteni szeretném, miért tette, amit tett. A sorozat ezt nem adja meg

A valódi sztori a film mögött érdekesebb, mint maga a párhuzam

Gein éjjelente temetőket fosztogatott, a holtak testrészeit pedig beteges fantáziájához használta fel. Beteges anyakomplexusa, magánya és eltorzult vallásossága tette a borzalom jelképévé. Bár mindössze két ember meggyilkolását bizonyították rá, tettei inspirálták Hitchcock Psychóját, a Texasi láncfűrészes mészárlást és A bárányok hallgatnak ikonikus alakjait is. Ed Gein története a mai napig arra emlékeztet, hogy a legfélelmetesebb szörnyetegek néha nagyon is valóságosak.

 

