Az igazi Psycho – az Ed Gein horrorsorozat megosztotta a közönséget

Az ötvenes évek Amerikája sosem látott még olyan bűncselekményeket, mint amelyeket a wisconsini farmon élő, magányos férfi követett el. Ed Gein nem sorozatgyilkos volt a klasszikus értelemben – ő a sírokból hullákat ásott ki, és a maradványokból „háztartási tárgyakat” készített. A rendőrök, amikor 1957-ben rátörtek, emberi csontokból készült tálakat, bőrből varrt lámpaernyőket és maszkokat találtak nála. Ezek a képek később Alfred Hitchcockot is megihlették, aki 1960-ban bemutatta a Psychót – Norman Bates figurája közvetlenül Gein alapján született.

Ed Gein története inspirálta a modern horror ikonikus alakját, Jason Voorheest is

Kép: AI illusztráció

Az igazi Psycho: Ed Gein története a Netflixen– a Hitchcock-horror születése

A Netflix új alkotása, az Ed Gein – Monster éppen ezt a legendát próbálja újraértelmezni. A sorozat nem csak Gein történetét meséli el, hanem párhuzamba állítja Hitchcock filmjével is: időről időre bevágások idézik a Psycho forgatását, sőt a két idősík gyakran összemosódik. Ez a megoldás a nézők egy részének zseniális, másoknak zavaró. A Hollywood Reporter dicsérte a koncepciót, mondván, a film „egyszerre hajt fejet Hitchcock előtt és boncolja a szörnyeteg lelki labirintusát”. A RogerEbert.com viszont épp ezt nevezte a sorozat legnagyobb hibájának: „A történet elveszik a párhuzamokban, a rendező mintha nem tudná, melyik világot akarja mesélni.”