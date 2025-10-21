október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halottak napja

1 órája

Egész nap nyitva a temető

Címkék#Halottak napja#Ajka#temető

Mindenszentekkor és halottak napján, valamint az ünnepek előtti hosszú hétvégétől indokolt esetben gépkocsival is be lehet hajtani az ajkai temetőkbe.

Tisler Anna

Sírfelújítás, nehezebb tárgy szállítása, idős vagy mozgássérült személy esetén a sírhoz közeli helyen parkolhatnak. Az Ajkai Temető Kft. ügyvezetőjétől, Tuboly Józseftől megtudtuk, hogy már éjjel-nappal nyitva van a gondozásukban lévő ajkai régi és új, a csingeri és a már lezárt felsőcsingeri temető. November elsején munkatársaik a temetőben lesznek, ha valaki nem találja a keresett sírt, segítenek. Az irodában 14 és 18 óra között ügyeletet tartanak, hogy a távolabbról érkezők tudjanak ügyet intézni. November elsején az ajkai új temetőben 15.30, a régi temetőben 16.30 órakor tartanak imádságot.

Vajai Tamástól, a polgárőr egyesület elnökétől megtudtuk, hogy október 31-e, péntektől vasárnap késő estig szolgálatban lesznek a temetőknél, hogy segítsenek a parkolásban és növeljék a látogatók biztonságérzetét. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu