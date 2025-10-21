Egész nap nyitva a temető

Sírfelújítás, nehezebb tárgy szállítása, idős vagy mozgássérült személy esetén a sírhoz közeli helyen parkolhatnak. Az Ajkai Temető Kft. ügyvezetőjétől, Tuboly Józseftől megtudtuk, hogy már éjjel-nappal nyitva van a gondozásukban lévő ajkai régi és új, a csingeri és a már lezárt felsőcsingeri temető. November elsején munkatársaik a temetőben lesznek, ha valaki nem találja a keresett sírt, segítenek. Az irodában 14 és 18 óra között ügyeletet tartanak, hogy a távolabbról érkezők tudjanak ügyet intézni. November elsején az ajkai új temetőben 15.30, a régi temetőben 16.30 órakor tartanak imádságot.

Vajai Tamástól, a polgárőr egyesület elnökétől megtudtuk, hogy október 31-e, péntektől vasárnap késő estig szolgálatban lesznek a temetőknél, hogy segítsenek a parkolásban és növeljék a látogatók biztonságérzetét.