Gasztronómia
1 órája
Egészséges ételek bemutatója
Az egészséges életmódra nevelés jegyében reformétel-bemutatót tartott az ajkai Vizikék óvoda közössége október 21-én, tudtuk meg Balatinczné Németh Mónika igazgatóhelyettestől.
A program célja, hogy a gyerekek, szülők és az óvodapedagógusok közösen ismerkedjenek az ízletes és egészséges táplálkozással. Ferencz Pálné dietetikus előadásában beszélt a változatos, friss alapanyagokra épülő étrend fontosságáról. A délutánon a résztvevők megkóstolták a gyerekekkel közösen készített ételeket.
