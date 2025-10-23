Egészséges ételek bemutatója

A program célja, hogy a gyerekek, szülők és az óvodapedagógusok közösen ismerkedjenek az ízletes és egészséges táplálkozással. Ferencz Pálné dietetikus előadásában beszélt a változatos, friss alapanyagokra épülő étrend fontosságáról. A délutánon a résztvevők megkóstolták a gyerekekkel közösen készített ételeket.