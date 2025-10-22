Egy balatoni ezüsttál margójára

A Seuso-kincs körüli kutatásom az elmúlt hetekben nemcsak engem ragadott magával, hanem gyakori beszédtéma lett a környezetemben is. A titok, a történelmi rétegek és a helyi szálak keveréke továbbra is vonzza a figyelmet. Nem csoda: itt nem pusztán egy régészeti lelet rejtélyéről van szó, hanem egy olyan történetről, amelyben jogi viták, személyes emlékek és nemzetközi diplomácia fonódik össze. Közösségi csoportokban ötven év elteltével is felbukkannak új adatok, régi fotók és visszaemlékezések – ezek adják a kutatás emberi dimenzióját.

A Seuso-kincs a Magyar Nemzeti Múzeumban

Fotó: György László / Nemzeti Régészeti Intézet - Magyar Nemzeti Múzeum

A műkincsek évtizedekig tartó jogi csatározás, aukciós botrányok és diplomáciai egyeztetések után kerültek vissza Magyarországra. A rejtély, a politika és a történelem ritka elegyet alkot ebben a történetben. A tizennégy ismert tárgy ma már a Magyar Nemzeti Múzeumban látható – a mostani különlegesen kialakított tablókiállítást pedig a balácai római villában tekinthetik meg az érdeklődők, ahol a pannon ezüstkincs a római építészet és kultúra ölelésében kel életre.