október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt veszprém Vármegye!

49 perce

Egy balatoni ezüsttál margójára

Címkék#műkincs#Nemzeti Régészeti Intézet#Seuso-kincs

Csizi Péter

A Seuso-kincs körüli kutatásom az elmúlt hetekben nemcsak engem ragadott magával, hanem gyakori beszédtéma lett a környezetemben is. A titok, a történelmi rétegek és a helyi szálak keveréke továbbra is vonzza a figyelmet. Nem csoda: itt nem pusztán egy régészeti lelet rejtélyéről van szó, hanem egy olyan történetről, amelyben jogi viták, személyes emlékek és nemzetközi diplomácia fonódik össze. Közösségi csoportokban ötven év elteltével is felbukkannak új adatok, régi fotók és visszaemlékezések – ezek adják a kutatás emberi dimenzióját.

A Seuso-kincs a Magyar Nemzeti Múzeumban Fotó: György László / Nemzeti Régészeti Intézet - Magyar Nemzeti Múzeum
A Seuso-kincs a Magyar Nemzeti Múzeumban
Fotó: György László / Nemzeti Régészeti Intézet - Magyar Nemzeti Múzeum

A műkincsek évtizedekig tartó jogi csatározás, aukciós botrányok és diplomáciai egyeztetések után kerültek vissza Magyarországra. A rejtély, a politika és a történelem ritka elegyet alkot ebben a történetben. A tizennégy ismert tárgy ma már a Magyar Nemzeti Múzeumban látható – a mostani különlegesen kialakított tablókiállítást pedig a balácai római villában tekinthetik meg az érdeklődők, ahol a pannon ezüstkincs a római építészet és kultúra ölelésében kel életre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu