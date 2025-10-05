Egy kecske nem csinál nyarat! (videó)

október 5., vasárnap

Balesetveszélyes manőver

1 órája

Címkék#kresz#jármű#Ajka-Padragkút#kecske#KFT

Szerencsére karambolt sem.

Veol.hu
Forrás: Fülöp Ildikó/Napló

Míg a KFT együttes 1982-ben a Macska az úton című albummal és számmal rukkolt elő, szombaton Ajka-Padragkúton egy kecske randalírozott az úton. Hála a jó ütemérzékének és kiváló KRESZ-tudásának, elsőbbséget adott a jobbról érkező járműnek, így a kecske is jóllakott (talán), s az autó is megmaradt.

 

 

