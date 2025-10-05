Balesetveszélyes manőver
1 órája
Egy kecske nem csinál nyarat! (videó)
Szerencsére karambolt sem.
Egy kecske nem csinál nyarat! (videó)
Forrás: Fülöp Ildikó/Napló
Míg a KFT együttes 1982-ben a Macska az úton című albummal és számmal rukkolt elő, szombaton Ajka-Padragkúton egy kecske randalírozott az úton. Hála a jó ütemérzékének és kiváló KRESZ-tudásának, elsőbbséget adott a jobbról érkező járműnek, így a kecske is jóllakott (talán), s az autó is megmaradt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre