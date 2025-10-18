2 órája
Egyéves az alsóörsi Olvasókör
Nagy örömmel írok arról, hogy immár egyéves lett az alsóörsi Olvasókör.
2024 októberében ültünk össze először, így az idén októberi találkozó egyben az évfordulónk is lett. Sikerült ezt az alkalmat megkoronáznunk azzal, hogy az Országos Könyvtári Hetek rendezvénysorozathoz csatlakozva meghívtuk Hidasi Judit írónőt. E havi témánk így az ő könyvei lettek, hogy kellőképpen felkészülhessünk a vele való találkozásra. A beszélgetés és a légkör is igazán bensőséges hangulatban zajlott, mely köszönhető volt Judit közvetlenségének, Molnárné Mile Anikó által főzött finom teának és az olvasóköri tagok által készített sütiknek, finomságoknak is.
A program végén gyalog indultam haza és séta közben azon gondolkoztam, mennyire fantasztikus dolog, ha megismerhetjük a könyv mögötti embert. Judit beszélt nekünk arról, hogy egy könyv egyszerre két történet: egy, amit az olvasó olvashat, azaz maga a megírt könyv; a másik, ami éppen az íróval/az íróban megy végbe, melynek hatására megszületik belőle az adott kötet. Én pedig azt éreztem, mennyire szerencsések lehettünk mi, akik aznap este ott voltunk és Őt hallgattuk, hogy kaphattunk egy picit abból, aki. Mert tudom, hogy bármit fogok ezután Tőle a kezembe venni, már máshogyan fogom olvasni így, hogy kicsit megismerhettem.
Az Olvasókör folytatása
És most: Jön a november. Az új olvasóköri témánk erős, mert a "veszteség" lesz. Viszont erről is beszélgettünk és Judit szerint nem csupán a halál veszteség. Veszteség egy új országban új életet kezdeni, mert elvesztesz közben egy hazát, egy otthont (ha a szívedben lakik is), veszteség egy barát elvesztése, veszteség egy életszakasz lezárása, egy munkahelyi korszak vége. És ez bizony igaz! Megyünk előre, éljük az életünket, előre tekintünk, de közben nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a nagy előrében, mennyi minden marad hátra...
Ebben a témában szívből ajánlom Nektek Hidasi Judit legújabb könyvét, ami a napokban lett kapható és 7 női történetet, sorsot tár elénk. Címe: Könnyeidből színes tollak.
Az Olvasókör elmúlt évében, minden hónapban egy-egy meghatározott témáról olvastunk, majd a találkozón az elolvasott könyvélményeinkről beszélgettünk, s ajánlottunk egymásnak. A paletta elég színes. Érintettünk köteteket többek között: női sorsokról, önismeretről, hitről, a természetről, sőt olvastunk verseket is.
Emlékszem, amikor először vettem a bátorságot és kerestem meg Hebling Zsolt Polgármester urat azzal, hogy én szeretnék egy ilyen olvasókör tagja lenni. Bizony akkor még nem gondoltam, hogy ennyi élményt és ennyi jó embert fogok köszönni ennek a remek kis közösségnek. Mára mondhatom, hogy kis „irodalomterápiás csoport” lettünk, hiszen egy-egy könyv bemutatásával akarva-akaratlanul is érintjük saját érzéseinket, emlékeinket, beszélünk önmagunkról.
A társaság úgy érzem, nagyrészt kialakult, megvan a törzsgárdánk, de mindig jó érzés új tagokat köszönteni. Nyáron örömmel és kíváncsisággal csatlakoztak településünkön nyaralók és még Dallos Szilvia művésznő is megtisztelt minket egy látogatásával a könyvének megjelenésével egyidőben. Továbbra is nyitottak vagyunk az új tagok érkezésére, és várjuk azokat, akik eddig csak néha tudtak eljönni, annak ellenére, hogy szeretnének járni, hiszen tudjuk, hogy az élet nagy rendező.
Molnárné Mile Anikó könyvtárvezető elmondta, hogy nagy öröm számára is az Olvasókör, hiszen nőtt a könyvtári beiratkozások száma. A havi témánkat egyeztetjük, így ő előre készülhet ajánlásokkal. Ezúton is köszönök neki mindent!
További sok-sok évet és könyvélményt kívánok az Olvasókörünknek!
M. Nyirő Mária