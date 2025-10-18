Egyéves az alsóörsi Olvasókör

2024 októberében ültünk össze először, így az idén októberi találkozó egyben az évfordulónk is lett. Sikerült ezt az alkalmat megkoronáznunk azzal, hogy az Országos Könyvtári Hetek rendezvénysorozathoz csatlakozva meghívtuk Hidasi Judit írónőt. E havi témánk így az ő könyvei lettek, hogy kellőképpen felkészülhessünk a vele való találkozásra. A beszélgetés és a légkör is igazán bensőséges hangulatban zajlott, mely köszönhető volt Judit közvetlenségének, Molnárné Mile Anikó által főzött finom teának és az olvasóköri tagok által készített sütiknek, finomságoknak is.

M. Nyirő Mária, az Olvasókör vezetője, Hidasi Judit írónő, Molnárné Mile Anikó könyvtáros-szervező

Fotó: M. Nyirő Mária

A program végén gyalog indultam haza és séta közben azon gondolkoztam, mennyire fantasztikus dolog, ha megismerhetjük a könyv mögötti embert. Judit beszélt nekünk arról, hogy egy könyv egyszerre két történet: egy, amit az olvasó olvashat, azaz maga a megírt könyv; a másik, ami éppen az íróval/az íróban megy végbe, melynek hatására megszületik belőle az adott kötet. Én pedig azt éreztem, mennyire szerencsések lehettünk mi, akik aznap este ott voltunk és Őt hallgattuk, hogy kaphattunk egy picit abból, aki. Mert tudom, hogy bármit fogok ezután Tőle a kezembe venni, már máshogyan fogom olvasni így, hogy kicsit megismerhettem.

Az Olvasókör folytatása

És most: Jön a november. Az új olvasóköri témánk erős, mert a "veszteség" lesz. Viszont erről is beszélgettünk és Judit szerint nem csupán a halál veszteség. Veszteség egy új országban új életet kezdeni, mert elvesztesz közben egy hazát, egy otthont (ha a szívedben lakik is), veszteség egy barát elvesztése, veszteség egy életszakasz lezárása, egy munkahelyi korszak vége. És ez bizony igaz! Megyünk előre, éljük az életünket, előre tekintünk, de közben nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a nagy előrében, mennyi minden marad hátra...

Ebben a témában szívből ajánlom Nektek Hidasi Judit legújabb könyvét, ami a napokban lett kapható és 7 női történetet, sorsot tár elénk. Címe: Könnyeidből színes tollak.

Az Olvasókör elmúlt évében, minden hónapban egy-egy meghatározott témáról olvastunk, majd a találkozón az elolvasott könyvélményeinkről beszélgettünk, s ajánlottunk egymásnak. A paletta elég színes. Érintettünk köteteket többek között: női sorsokról, önismeretről, hitről, a természetről, sőt olvastunk verseket is.