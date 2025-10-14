Meghalt Ékes József egykori ajkai polgármester, országgyűlési képviselő

Ékes József halálának hírét a Fidesz ajkai szerveztének nevében Fülöp Zoltán jelentette be a Facebook-oldalán.

Ékes József 1951-2025

Fotó: Facebook/Fülöp Zoltán

"Ékes József emberi nagysága és jósága örökre velünk marad"

"Ékes József egész életét a közösség szolgálatának szentelte. Szülővárosához, Ajkához és az ajkai emberekhez fűződő szeretete, elhivatottsága és hűsége példaértékű volt. Polgármesterként, országgyűlési és európai képviselőként mindig azon dolgozott, hogy erősebb, összetartóbb közösséget teremtsen. Közéleti munkájának elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült, amely méltó elismerése volt sok évtizedes, odaadó szolgálatának. Emlékét szeretettel és tisztelettel őrizzük. Számunkra nemcsak politikust, hanem barátot és példaképet veszítettünk el, akinek emberi nagysága és jósága örökre velünk marad" - írta Fülöp Zoltán.

Rendíthetetlen hittel képviselte a rábízottak érdekeit

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is személyes hangvételű, megható üzenettel búcsúzott Ékes Józseftől: "Fájdalommal búcsúzom Ékes Józseftől, Ajka egykori polgármesterétől, korábbi országgyűlési képviselőtársamtól. Munkájával és önzetlen közéleti szerepvállalásával sokunknak adott példát. Rendíthetetlen hittel képviselte a rábízottak érdekeit, szolgálta a Veszprém vármegyében élőket. Kiállása és tapasztalata hiányozni fog! Isten nyugosztalja! Őszinte részvétem a gyászoló családnak!" - fogalmazott Facebook-oldalán Navracsics Tibor.