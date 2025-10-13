Pazar panorámát kínál a lombok közt megbúvó, potom áron kínált nyaraló

A Meleg-hegyi dűlő csendes zöldövezeti részén áll egy 61 négyzetméteres, kétszintes eladó ingatlan Balatonfüreden, amelyet 1982-ben építettek. A ház felújításra szorul, így ideális lehetőség mindazok számára, akik romos ingatlan iránt érdeklődnek. A rendezett kert és az emeletről élvezhető panoráma emeli az ingatlan értékét – írja az Ingatlan.com.

Fotó: ingatlan.hu

Eladó ingatlan Balatonfüred egyik legszebb részén

A ház 1982-ben épült, tetőtér-beépítéssel és pincével rendelkezik. A felső szint szerkezetkész állapotú, a kert rendezett, de felújításra szorul. Vezetékes víz és áram áll rendelkezésre, a szennyvíz kezelése a telken belül megoldott.

Helyiségek elosztása:

nappali

konyha

hálószoba

fürdőszoba WC-vel

előszoba, közlekedő

A környék rendezett, elegáns, több százmilliós értékű házak is találhatók a közelben. A telek körbe van kerítve, a sűrű lombos növényzet miatt a panoráma jelenleg részben takart, de a felső szintről a Balaton látványa élvezhető. A ház felújítása után az épületből remek nyaraló vagy állandó lakóhely válhat, így ez egy igazán jó lehetőség a felújítandó ingatlant keresőknek.

Fotó ingatlan.hu

A ház felújítási költsége 10 millió forint is lehet, amely után az épület komfortos, állandó lakóhelyként is használható. A közlekedés és a helyi ellátottság kiváló: bolt, gyógyszertár, óvoda és iskola 5 perc alatt elérhető. A ház ideális választás azoknak, akik eladó családi házat keresnek nagy kerttel, és értékelik a csendes, zöldövezeti környezetet.