október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingatlan

1 órája

Pazar panorámát kínál a lombok közt megbúvó, potom áron kínált nyaraló

Címkék#panorámás#Meleghegyi dűlőjének#ház#kert#panoráma#Balatonfüreden

Balatoni panorámát és nyugalmat kínál a lombok közt szerényen rejtőző ház. A hely ideális választás nyaralónak vagy állandó lakóhelynek, mivel ez az eladó ingatlan Balatonfüreden található.

Balogh Rebeka

A Meleg-hegyi dűlő csendes zöldövezeti részén áll egy 61 négyzetméteres, kétszintes eladó ingatlan Balatonfüreden, amelyet 1982-ben építettek. A ház felújításra szorul, így ideális lehetőség mindazok számára, akik romos ingatlan iránt érdeklődnek. A rendezett kert és az emeletről élvezhető panoráma emeli az ingatlan értékét – írja az Ingatlan.com.

Eladó ingatlan Balatonfüreden, csendes utcában panorámás kilátással. Forrás: ingatlan.hu
Eladó ingatlan Balatonfüreden, csendes utcában panorámás kilátással.
Fotó: ingatlan.hu

Eladó ingatlan Balatonfüred egyik legszebb részén

A ház 1982-ben épült, tetőtér-beépítéssel és pincével rendelkezik. A felső szint szerkezetkész állapotú, a kert rendezett, de felújításra szorul. Vezetékes víz és áram áll rendelkezésre, a szennyvíz kezelése a telken belül megoldott.

Helyiségek elosztása:

  • nappali
  • konyha
  • hálószoba
  • fürdőszoba WC-vel
  • előszoba, közlekedő

A környék rendezett, elegáns, több százmilliós értékű házak is találhatók a közelben. A telek körbe van kerítve, a sűrű lombos növényzet miatt a panoráma jelenleg részben takart, de a felső szintről a Balaton látványa élvezhető. A ház felújítása után az épületből remek nyaraló vagy állandó lakóhely válhat, így ez egy igazán jó lehetőség a felújítandó ingatlant keresőknek.

Az eladó ingatlan Balatonfüred egyik részén található. Az épület felújításra szorul
Az eladó ingatlan Balatonfüred egyik legszebb részén található. Az épület felújításra szorul
Fotó ingatlan.hu

A ház felújítási költsége 10 millió forint is lehet, amely után az épület komfortos, állandó lakóhelyként is használható. A közlekedés és a helyi ellátottság kiváló: bolt, gyógyszertár, óvoda és iskola 5 perc alatt elérhető. A ház ideális választás azoknak, akik eladó családi házat keresnek nagy kerttel, és értékelik a csendes, zöldövezeti környezetet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu