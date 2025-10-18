3 órája
Strandközeli luxus Balatonfüreden – ez a villa minden vágyat kielégít, de megkérik az árát!
Képzelj el egy helyet, ahol a Balaton partja csak pár lépés, a Tagore-sétány zöldje az ablaktól kezdődik, és minden nap nyaralásként kezdődik. Egy tágas, 11 szobás villa várja új lakóit vagy befektetőit Balatonfüred legkedveltebb részén.
Balatonfüred szívében, a Fürdőtelepen található egy eladó ingatlan. Ez egy exkluzív, 535 négyzetméteres villa, amely a strandok és a város ikonikus sétányának közelségét ötvözi a luxus és a kényelem minden részletével. Az 1995-ben épült villa három szinten terül el: szuterén, földszint és tetőtér, mind masszív tégla falazattal, vasbeton födémmel és szigetelt homlokzattal.
A telek két utcára nyílik, elektromos kapuval, 8 autó számára felszíni parkolóval és garázzsal. A tetőtérben 6 vendégszoba található, így az ingatlan nemcsak elegáns családi otthonként, hanem jövedelmező vendégházként is ideális.
A villa belső tereit kerámialap, parketta és laminált burkolatok kombinációja teszi változatossá. A földszinti elrendezés magában foglal egy 2 szobás apartmant, közvetlen teraszkapcsolattal a medencékhez, valamint egy kb. 30 fő befogadására alkalmas étkezőt teljesen felszerelt konyhával.
Balatonfüred legexkluzívabb villája eladóFotók: ingatlanbazár.hu
Eladó ingatlan: exkluzív balatoni rezidencia medencével és 11 szobával
A két fűtött medence, közel 360 négyzetméteres napozóterasz, kültéri zuhanyzók, szaletli, klímák, riasztó- és kamerarendszer, öntözőrendszer és ivóvíz minőségű fúrt kút mind a luxus és a kényelem maximális élményét nyújtják.
Ez a villa nem csupán lakóhely, hanem egy életstílus: nyugalom, tágas terek, modern technológia és a Balaton közelsége, ami minden napot különlegessé tesz. Legyen szó családi életről vagy turisztikai befektetésről, Balatonfüred egyik legexkluzívabb címén ez az ingatlan mindkét célra tökéletes választás.
Az ingatlan jelenlegi ára: 799 000 000 Ft
