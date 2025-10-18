Strandközeli luxus Balatonfüreden – ez a villa minden vágyat kielégít, de megkérik az árát!

Balatonfüred szívében, a Fürdőtelepen található egy eladó ingatlan. Ez egy exkluzív, 535 négyzetméteres villa, amely a strandok és a város ikonikus sétányának közelségét ötvözi a luxus és a kényelem minden részletével. Az 1995-ben épült villa három szinten terül el: szuterén, földszint és tetőtér, mind masszív tégla falazattal, vasbeton födémmel és szigetelt homlokzattal.

Eladó ingatlan a Balaton partján – tágas, medencés villa álomkivitelben

Forrás: Ingatlanbazár.hu

A telek két utcára nyílik, elektromos kapuval, 8 autó számára felszíni parkolóval és garázzsal. A tetőtérben 6 vendégszoba található, így az ingatlan nemcsak elegáns családi otthonként, hanem jövedelmező vendégházként is ideális.

A villa belső tereit kerámialap, parketta és laminált burkolatok kombinációja teszi változatossá. A földszinti elrendezés magában foglal egy 2 szobás apartmant, közvetlen teraszkapcsolattal a medencékhez, valamint egy kb. 30 fő befogadására alkalmas étkezőt teljesen felszerelt konyhával.