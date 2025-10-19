Saját belső udvar is tartozik ehhez a kedvező árú lakáshoz

A város központjától alig pár perc sétára egy földszinti téglalakás őrzi a múlt csendes báját. A sümegi eladó lakás vastag falai és nagy belmagassága azokra az időkre emlékeztet, amikor a terek tágassága és a világos beltér volt a legfontosabb. A 3,7 méteres belmagasság révén akár galéria is kialakítható itt, ami új dimenziót adhat a lakásnak.

Fotó: ingatlan.com

Sümegi eladó lakás saját udvarral

A lakás belső udvarral rendelkezik, ahol nyugodtan játszhatnak a gyerekek. A két szoba, a tágas konyha és kamra egyszerű, praktikus elrendezést tükröz, miközben a világos, jól tájolt szobák összesen 68 négyzetméteres életteret biztosítanak. Az eladó ingatlan 22,5 millió forintért kínál kényelmes, otthonos életet, a vastag falak és a minőségi nyílászárók pedig hozzájárulnak az alacsony rezsiköltséghez.