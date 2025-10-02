október 2., csütörtök

Luxusingatlan

1 órája

Saját partszakasszal vált valóra minden álmot ez az eladó lakás a Balatonon (+ videó, fotók)

Címkék#vízpart#terasz#Balatonakarattyán#stég#panoráma

Balatonakarattyán most a tiéd lehet álmai lakása. Az ingatlanhoz közvetlen Balaton-part és egy privát stég is tartozik, ami tökéletes lehetőséget biztosít a kellemes strandoláshoz.

Szilas Lilla

Képzeld csak el, hogy minden reggel a lakásodban a hullámok csobbanására kelsz, naplementekor pedig a Balaton látványa tárul eléd, esti sétáid a vízpartra visznek, vagy a privát stégedre, ahol olvashatod a kedvenc könyvedet egy finom bor társaságában. Ezt nyújtja az alábbi eladó lakás.

Az eladó lakás 40 méter saját vízparttal és saját stéggel rendelkezik
Az eladó lakás 40 méter saját vízparttal és saját stéggel rendelkezik
Fotó: oc.hu

Ez nem pusztán egy balatonakarattyai lakás – ez életstílus. Privát hangulat, extra tér, prémium kivitel, tágas terasz, minden adott a nyugalomhoz és a megújuláshoz. Hétvégi menedék, nyári bázis, vagy állandó otthon egyaránt lehet belőle, csak a képzeleted szabhat határt. 

Eladó lakás a Balaton partján

Egy 8000 négyzetméteres, ősfás telken elhelyezkedő, három épületből álló villaparkban kínálják ezt a különleges ingatlant, amely 40 méter saját vízparttal és saját stéggel rendelkezik. A 115 négyzetméteres teraszról elvehetetlen balatoni panoráma tárul elénk, amely minden pillanatban lenyűgöző élményt nyújt. 

A lakás elosztása praktikus és modern: tágas nappali amerikai konyhával és étkezővel, két hálószoba, két fürdőszoba, valamint két tároló kapott helyet ezen a szinten. A villaparkhoz tartozó privát stég pedig tökéletes lehetőséget biztosít a kellemes strandoláshoz és a vízparti kikapcsolódáshoz.

Saját partszakasszal vált valóra minden álmot ez az eladó lakás a Balatonon

Fotók: oc.hu

 

 

 

