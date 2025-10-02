31 perce
Saját partszakasszal vált valóra minden álmot ez az eladó lakás a Balatonon (+ videó, fotók)
Balatonakarattyán most a tiéd lehet álmai lakása. Az ingatlanhoz közvetlen Balaton-part és egy privát stég is tartozik, ami tökéletes lehetőséget biztosít a kellemes strandoláshoz.
Képzeld csak el, hogy minden reggel a lakásodban a hullámok csobbanására kelsz, naplementekor pedig a Balaton látványa tárul eléd, esti sétáid a vízpartra visznek, vagy a privát stégedre, ahol olvashatod a kedvenc könyvedet egy finom bor társaságában. Ezt nyújtja az alábbi eladó lakás.
Ez nem pusztán egy balatonakarattyai lakás – ez életstílus. Privát hangulat, extra tér, prémium kivitel, tágas terasz, minden adott a nyugalomhoz és a megújuláshoz. Hétvégi menedék, nyári bázis, vagy állandó otthon egyaránt lehet belőle, csak a képzeleted szabhat határt.
Eladó lakás a Balaton partján
Egy 8000 négyzetméteres, ősfás telken elhelyezkedő, három épületből álló villaparkban kínálják ezt a különleges ingatlant, amely 40 méter saját vízparttal és saját stéggel rendelkezik. A 115 négyzetméteres teraszról elvehetetlen balatoni panoráma tárul elénk, amely minden pillanatban lenyűgöző élményt nyújt.
A lakás elosztása praktikus és modern: tágas nappali amerikai konyhával és étkezővel, két hálószoba, két fürdőszoba, valamint két tároló kapott helyet ezen a szinten. A villaparkhoz tartozó privát stég pedig tökéletes lehetőséget biztosít a kellemes strandoláshoz és a vízparti kikapcsolódáshoz.
Saját partszakasszal vált valóra minden álmot ez az eladó lakás a BalatononFotók: oc.hu
A luxust és a Bauhaus-stílust ötvözi ez az exkluzív, Balaton-parti lakásTágas lakás terasszal és csendes kerttel várja új lakóit.
Balatoni luxus panorámával és infraszaunávalTihanyban egy modern lakás ára már 200 millió fölött jár.
Ezt látni kell: tópartra néző exkluzív villa eladó a Tihanyi Apátság közelében (+ galéria)Tihany különleges ékköve: családi ház a tóparti kilátással