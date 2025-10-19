Exkluzív balatoni lakás saját wellness- és fitneszrészleggel

Az eladó balatonfüredi lakás szíve a tágas, amerikai konyha, amely ideális helyszínt biztosít a családi együttlétekhez és a baráti beszélgetésekhez. Az első és hátsó terasz, valamint a közvetlen kertkapcsolat révén a természet közelsége minden nap érezhető – legyen szó reggeli kávéról a teraszon vagy egy csendes délutáni pihenésről - írja az Otthon Centrum az eladó lakásról.

Az eladó lakáshoz jár egy egész évben használható exkluzív wellness- és fitneszrészleg

Fotó: oc.hu

A 2005-ben épült, földszinti luxuslakás Balatonfüred egyik legkedveltebb, csendes és zöldövezeti részén található, ahol az otthon melege és a nyaralás hangulata egyaránt jelen van. A hátsó, WPC-burkolatú fedett terasz árnyékolóval ellátott, és a gondozott, ősfás kertre néz, igazi békés szigetet teremtve.

Exkluzív eladó lakás Balatonfüreden

A társasház lakói számára egész évben elérhető egy exkluzív wellness- és fitness részleg, amely feszített víztükrű, fűtött beltéri medencével, gyermekmedencével, jakuzzival, finn- és infraszaunával, gőzkabinnal, valamint teljesen felszerelt edzőteremmel biztosít valódi kikapcsolódást.

Az eladó ingatlan elhelyezkedése különleges: nyugodt, zöld környezetben fekszik, mégis csupán néhány perc sétára található a Balaton-part, a Tagore sétány, a strandok, éttermek és hangulatos kávézók. A környék rendezett és biztonságos, így ideális választás családoknak, pároknak vagy akár befektetési célra is.