Különleges ingatlan Zirc belvárosában – az apátsági panoráma ritka ajándék egy városi lakásból

Egy ingatlanvadász Facebook-csoportban akadtunk rá erre a nem mindennapi kilátással kecsegtető eladó lakásra. A belvárosi társasház harmadik emeletén található, 38 négyzetméteres zirci ingatlan világos tereivel azonnal otthonos hangulatot áraszt. Déli-keleti fekvésének köszönhetően egész nap napfényes, rezsije alacsony – de nem ez az igazi vonzereje.

A templomtorony itt nem látványosság, hanem az eladó lakás mindennapi díszlete

Forrás: TMO ingatlaniroda

Kevés eladó lakás ablaka nyílik egy 300 éves apátság tornyaira

A zirci Ciszterci Apátság barokk épülete nemcsak a város jelképe, hanem a magyar egyházi építészet egyik legimpozánsabb alkotása is. A történelem és a hit ezeréves öröksége itt szó szerint karnyújtásnyira van – a lakás ablakából nézve a kőfalak és a templomtorony sziluettje különleges, időtálló panorámát nyújt, amely minden napszakban más arcát mutatja.

Zirc ikonikus templomára néző otthon – napfény, panoráma, nyugalom

Forrás: TMO ingatlaniroda

A lakásról annyit olvashatunk, hogy a fürdőben sarokkád és zuhany is helyet kapott, a fűtés korszerű, hároméves kondenzációs kazánnal működik. A nagyszoba parkettás, beépített szekrénnyel és lenyitható ággyal felszerelt, a konyha-étkező mellett akár dolgozószoba is kialakítható. A TMO ingatlaniroda kínálatában található bakonyi lakás ára a 30 millió forintot se haladja meg.

A frissen festett lakáshoz zárható tároló és ingyenes parkolási lehetőség is tartozik. A természetközeli Zirc ideális választás azoknak, akik csendes, mégis központi helyen keresnek panorámás, egyedi otthont – áll a hirdetésben.

Érdekességként hozzá tartozik a templom rövid története: