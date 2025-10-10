október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingatlan

55 perce

Eladó luxusvilla sokkol Pápán, fotókon, amit méregdrágának hívni is enyhe

Címkék#Pápa Város Önkormányzat#prémium#ház#luxusingatlan#szauna

Pápa legújabb és legkeresettebb részén kínálnak eladásra egy lenyűgöző, 2020-ban épült luxusingatlant, amely egyszerre ötvözi a modern technológiát, a kényelmet és az eleganciát. Az 1200 nm-es, gondosan parkosított telken elhelyezkedő, 160 nm-es lakóterű, 140 nm garázzsal kiegészített eladó luxusingatlan igazi ritkaság a piacon.

Veol.hu

A luxusingatlan teljesen rezsimentes fenntartású, köszönhetően a legmodernebb hőszivattyús fűtésnek, napelemrendszernek, Internorm alumínium nyílászáróknak, valamint a 15 centiméteres homlokzati hőszigetelésnek és 40 centiméter födémszigetelésnek. Az eladó luxusingatlan lakóinak kényelmét tovább fokozza a padlófűtés, a klímaberendezés, az okosház rendszer, valamint a kulcsmentes bejutás – olvasható a hirdetésben.

Az eladó luxusingatlan 1200 négyzetméteres telken található
Az eladó luxusingatlan 1200 négyzetméteres telken található
Fotó: ingatlan.com

Az eladó luxusingatlan mellé szauna és jakuzzi is jár

A pápai ház elrendezése átgondolt és praktikus: tágas nappali, két hálószoba, két gardrób, két fürdőszoba, külön WC-k, háztartási és gépészeti helyiség. A konyha kerámiapulttal és prémium háztartási gépekkel felszerelt, minden részletében a luxust tükrözi.

Az eladó luxusingatlan megvásárlásával letisztult építészeti megoldásokat, rendezett udvart kap az új tulajdonos
Fotó: ingatlan.com

A ház folytatásában három garázs található: egy dupla és két szimpla, mindegyik elektromos, hőálló garázskapuval. A kert maga a nyugalom szigete: a zöld gyepet automata öntözőrendszer és robotfűnyíró tartja tökéletes állapotban. A parkosított udvaron szaunaépület, fedett jakuzzi, nyári konyha, mosdó és tárolók kaptak helyet.

A jakuzzi és a szauna is a leendő tulajdonos kényelmét szolgálja
Fotó: ingatlan.com

A 40 nm-es pergolás terasz mellett 12 méter hosszú, fedett, süllyesztett medence várja a kikapcsolódni vágyókat – természetesen teljes gépészettel ellátva. Ez a ház tehát nemcsak egy otthon, sokkal inkább életstílus. Azoknak készült, akik nem szeretnének kompromisszumot kötni sem a minőségben, sem a kényelemben – ehhez viszont 360 millió forintot kell kifizetni.
Aki üzleti lehetőséget keres Pápán, és megfelelő tőkeerővel rendelkezik, a fenti luxusvilla helyett egész ingatlankomplexumot is vehet, melyhez panzió is tartozik, emellett üzlet- és rendezvényhelyiséggel több mint 4 ezer négyzetméteres telken várja új tulajdonosát. A 2004-ben épült komplexum központi része egy teljes berendezéssel eladó 30 szobás szálló. A pápai panzió a vendéglátás teljes körű kiszolgálására tervezett, mivel az ingatlan tartalmaz 26 komplett fürdőszobát zuhanyzóval és mellékhelyiséggel, valamint további hét különálló WC-t. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu