Eladó luxusvilla sokkol Pápán, fotókon, amit méregdrágának hívni is enyhe

A luxusingatlan teljesen rezsimentes fenntartású, köszönhetően a legmodernebb hőszivattyús fűtésnek, napelemrendszernek, Internorm alumínium nyílászáróknak, valamint a 15 centiméteres homlokzati hőszigetelésnek és 40 centiméter födémszigetelésnek. Az eladó luxusingatlan lakóinak kényelmét tovább fokozza a padlófűtés, a klímaberendezés, az okosház rendszer, valamint a kulcsmentes bejutás – olvasható a hirdetésben.

Az eladó luxusingatlan 1200 négyzetméteres telken található

Fotó: ingatlan.com

Az eladó luxusingatlan mellé szauna és jakuzzi is jár

A pápai ház elrendezése átgondolt és praktikus: tágas nappali, két hálószoba, két gardrób, két fürdőszoba, külön WC-k, háztartási és gépészeti helyiség. A konyha kerámiapulttal és prémium háztartási gépekkel felszerelt, minden részletében a luxust tükrözi.

Az eladó luxusingatlan megvásárlásával letisztult építészeti megoldásokat, rendezett udvart kap az új tulajdonos

Fotó: ingatlan.com

A ház folytatásában három garázs található: egy dupla és két szimpla, mindegyik elektromos, hőálló garázskapuval. A kert maga a nyugalom szigete: a zöld gyepet automata öntözőrendszer és robotfűnyíró tartja tökéletes állapotban. A parkosított udvaron szaunaépület, fedett jakuzzi, nyári konyha, mosdó és tárolók kaptak helyet.

A jakuzzi és a szauna is a leendő tulajdonos kényelmét szolgálja

Fotó: ingatlan.com

A 40 nm-es pergolás terasz mellett 12 méter hosszú, fedett, süllyesztett medence várja a kikapcsolódni vágyókat – természetesen teljes gépészettel ellátva. Ez a ház tehát nemcsak egy otthon, sokkal inkább életstílus. Azoknak készült, akik nem szeretnének kompromisszumot kötni sem a minőségben, sem a kényelemben – ehhez viszont 360 millió forintot kell kifizetni.

Aki üzleti lehetőséget keres Pápán, és megfelelő tőkeerővel rendelkezik, a fenti luxusvilla helyett egész ingatlankomplexumot is vehet, melyhez panzió is tartozik, emellett üzlet- és rendezvényhelyiséggel több mint 4 ezer négyzetméteres telken várja új tulajdonosát. A 2004-ben épült komplexum központi része egy teljes berendezéssel eladó 30 szobás szálló. A pápai panzió a vendéglátás teljes körű kiszolgálására tervezett, mivel az ingatlan tartalmaz 26 komplett fürdőszobát zuhanyzóval és mellékhelyiséggel, valamint további hét különálló WC-t.