Hihetetlen összegért árulják ezt a Balaton-parti szállodát (+ galéria)
Alsóörsön, a Balaton egyik legnépszerűbb településén eladásra kínálnak egy háromszintes, 31 szobás szállodát, amely nemcsak méreteivel, hanem történetével és adottságaival is kiemelkedik a térségben.
Az eladó szálloda a település központjában található, pár perc sétára a strandtól, a kikötőtől és a bevásárlási lehetőségektől – ez a lokáció pedig szinte garancia a folyamatos vendégforgalomra. A hotel 2021-ben teljes felújításon esett át, így modern, jól felszerelt és energiatakarékos. Az épület szigetelt, klimatizált, gázfűtéses, és természetesen saját parkolóval is rendelkezik, ami a nyári Balaton-parton alapvető követelmény.
A 31 szoba között lakosztályok, apartmanok és teraszos szobák is találhatók, így a hely nemcsak nyaralóvendégek, hanem családok, cégek és hosszabb tartózkodásra érkezők számára is vonzó. A befogadóképesség 64 fő, de a kialakítás rugalmas, így bővíthető vagy átalakítható a funkció.
A földszinten egy 100 fős konferenciaterem, 80 fős terasz, valamint étterem, söntés és wellnessrészleg kapott helyet. Ezek a terek lehetőséget adnak arra, hogy a hotel ne csak nyári szállásként, hanem egész éves rendezvényhelyszínként is működjön. Az alagsorban pedig a háttérműködést szolgáló helyiségek – konyha, mosoda, tárolók, kazánház – találhatók, ami mutatja, hogy a szálloda minden részlete profin megtervezett.
Eladó szálloda a Balaton partján, stabil vendégkörrel
A vendégkör folyamatosan bővül, a törzsvendégek száma évről évre nő – ez pedig azt jelenti, hogy a hotel egy működő, jövedelmező vállalkozás. A balatoni ingatlanpiac jelenleg is az ország egyik legkeresettebb befektetési célpontja, így az ilyen léptékű, bejáratott szálláshelyek ritkán kerülnek piacra.
Hihetetlen összegért árulják ezt a Balaton-parti szállodátFotók: ingatlanbazár.hu
Az alsóörsi háromszintes épület sokféleképpen újragondolható: maradhat klasszikus hotel, de alkalmas lenne idősek otthona, rehabilitációs központ vagy prémium apartmanház kialakítására is.
A Balaton északi partján kevés ennyire komplex és jó elhelyezkedésű ingatlan akad. Ez a szálloda nemcsak a vendégeket vonzza, hanem azokat is, akik hosszú távú, értékálló befektetést keresnek a magyar tenger partján.
A több mint 2700 négyzetméter összterületű épület ára 1,399 milliárd forint, és a hotel bejáratott, stabil vendégkörrel rendelkezik.
