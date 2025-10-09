október 9., csütörtök

Eladó telek

16 perce

Egy városrésznyi terület vár új tulajdonosra Veszprém keleti kapujában

Címkék#Tesco#OBI#Veszprémi Sportuszoda#Kézilabda Aréna#város kapu#telek#infrastruktúra#városrész

Veszprém az utóbbi években az egyik legdinamikusabban fejlődő vidéki várossá vált: kulturális, sport- és gazdasági téren is látványos átalakulások jellemzik. A város keleti kapujában most egy közel 68 ezer négyzetméteres fejlesztési terület vált elérhetővé, amely hosszú távon meghatározhatja Veszprém városszerkezetének és gazdasági térképének alakulását.

Titzl Vivien

Az eladó telek közvetlenül a Tesco, az OBI, a Veszprémi Sportuszoda és a Kézilabda Aréna szomszédságában található, lehajtással az újonnan épült 882-es összekötő útról. A környék a város egyik leggyorsabban fejlődő zónája, ahol az elmúlt években sorra valósultak meg új kereskedelmi, szolgáltatói és közösségi beruházások. A terület GKSZ-26 besorolású, így sokféle fejlesztési irányra alkalmas – ipari, logisztikai, kereskedelmi vagy akár sport- és szabadidős célokra is.

Eladó telek a város kapujában – Veszprém jövője épülhet itt
Eladó telek a város kapujában – Veszprém jövője épülhet itt
Forrás: Ingatlanbazár.hu

A 67 977 négyzetméteres ingatlan 1 milliárd 359 millió forintért vásárolható meg, ami méretéhez és elhelyezkedéséhez képest kifejezetten versenyképesnek számít a régióban. Igény esetén a telek megosztva is értékesíthető, így kisebb fejlesztési egységek kialakítására is lehetőség nyílik.

Eladó telek a város kapujában – Veszprém jövője épülhet itt

A városban jelenleg több nagyszabású fejlesztés is zajlik, amelyek jelentős gazdasági élénkülést hoztak. A Európa 2026 Sportrégió program elnyerése tovább növelte Veszprém vonzerejét: a következő években új sport- és turisztikai infrastruktúrák épülhetnek, amelyek még inkább felértékelik a keleti városrész területeit.

A telek közművesítettsége kiemelkedő: víz és csatorna a területen áthalad, az elektromos energia pedig a közelből leköthető. A közvetlen autóút-csatlakozás miatt könnyen elérhető Székesfehérvár, Győr és a Balaton is, ami ideálissá teszi a helyszínt regionális fejlesztésekhez.

A város gazdasági szakértői szerint a térség a következő években újabb befektetői hullámot vonzhat. A keleti kapu nem csupán városszéli iparterület: a sportlétesítmények, bevásárlóközpontok és közúti kapcsolatok közelsége révén egy komplex gazdasági, kereskedelmi és szabadidős központ alapjai rajzolódnak ki.

A most kínált fejlesztési terület tehát nemcsak egy üres telek, hanem egy jövőbeli városrész magja, amely Veszprém gazdasági életében meghatározó szerepet játszhat. A lehetőség adott – a kérdés csupán az, ki lesz az, aki felismeri benne a következő nagy projekt alapját.

 

