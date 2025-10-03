október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi juttatás

53 perce

Élelmiszer-utalvány mellé extra lehetőségek

Címkék#élelmiszer utalvány#áruházakban#pénz#összeg#nyugdíjas

A nyugdíjasok számára szeptember elején megkezdődött a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány kézbesítése. Az utalvány kizárólag hideg élelmiszerekre váltható be, és a felhasználás határideje 2025. december 31.

Balogh Rebeka

A Magyar Posta tájékoztatása szerint az élelmiszer-utalványos támogatás hideg élelmiszerekre váltható be, például pékségekben, henteseknél, tejboltokban vagy zöldségeseknél. Nem használható meleg ételre, alkoholra, dohányra, kozmetikumra vagy vegyi áruhoz, és pénz vissza nem jár – írja az Origo.

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány felhasználása hideg élelmiszerek vásárlásához Forrás: Pexel.hu
A nyugdíjas élelmiszer-utalvány hideg élelmiszerek vásárlásához használható fel
Fotó: pexel.hu

Az élelmiszer-utalvány jogosultjai

Az élelmiszer-utalványról és a jogosultság feltételeiről már részletesebben beszámoltunk korábbi cikkünkben. 2025-ben azok a nyugdíjasok és ellátásban részesülő személyek kapják meg a támogatást, akik az adott hónapban öregségi, özvegyi vagy szülői nyugdíjban, illetve egyéb speciális ellátásokban részesültek. A támogatás egyszer jár személyenként, még akkor is, ha valaki többféle ellátásban részesül.

Az utalvány kézbesítése a Magyar Államkincstár nyilvántartásában szereplő címre történik. A postás egyszer próbálja meg kézbesíteni, sikertelenség esetén értesítőt hagy, és a küldemény 10 munkanapig vehető át a kijelölt postán. A címzett más személyt is meghatalmazhat az átvételre, ami különösen hasznos mozgásukban korlátozott vagy idős nyugdíjasok számára.

Őszi extra lehetőség az élelmiszer-utalvány és a Bizalompontok felhasználásával

Az őszi időszakban a nyugdíjasok számára a támogatás mellett további kedvező lehetőségek is elérhetők. Az Auchan és az Aldi áruházakban november végéig a nyugdíjasok a támogatás összegével megegyező Bizalompontokat gyűjthetnek, így akár kétszeres értéket hozhat a vásárlás. 

A jogosultak körét, az utalvány felhasználásának szabályait és a kézbesítést korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk. A Bizalompont-ajánlat segítségével a nyugdíjasok az utalvány összegét még jobban felhasználhatják hideg élelmiszerek vásárlására.

Fontos, hogy a nyugdíjasok ne hagyják az utolsó pillanatra az utalvány felhasználását: a 2025. december 31-i határidő után a támogatás összege elveszik. Érdemes előre megtervezni a bevásárlást, figyelembe venni az Auchan Bizalompont-ajánlatát, valamint a többi kedvezményt és juttatást, így a nyugdíjasok a lehető legtöbbet hozhatják ki a támogatásokból és megtakarítási lehetőségekből.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu