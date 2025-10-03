Élelmiszer-utalvány mellé extra lehetőségek

A Magyar Posta tájékoztatása szerint az élelmiszer-utalványos támogatás hideg élelmiszerekre váltható be, például pékségekben, henteseknél, tejboltokban vagy zöldségeseknél. Nem használható meleg ételre, alkoholra, dohányra, kozmetikumra vagy vegyi áruhoz, és pénz vissza nem jár – írja az Origo.

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány hideg élelmiszerek vásárlásához használható fel

Fotó: pexel.hu

Az élelmiszer-utalvány jogosultjai

Az élelmiszer-utalványról és a jogosultság feltételeiről már részletesebben beszámoltunk korábbi cikkünkben. 2025-ben azok a nyugdíjasok és ellátásban részesülő személyek kapják meg a támogatást, akik az adott hónapban öregségi, özvegyi vagy szülői nyugdíjban, illetve egyéb speciális ellátásokban részesültek. A támogatás egyszer jár személyenként, még akkor is, ha valaki többféle ellátásban részesül.

Az utalvány kézbesítése a Magyar Államkincstár nyilvántartásában szereplő címre történik. A postás egyszer próbálja meg kézbesíteni, sikertelenség esetén értesítőt hagy, és a küldemény 10 munkanapig vehető át a kijelölt postán. A címzett más személyt is meghatalmazhat az átvételre, ami különösen hasznos mozgásukban korlátozott vagy idős nyugdíjasok számára.