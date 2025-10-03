53 perce
Élelmiszer-utalvány mellé extra lehetőségek
A nyugdíjasok számára szeptember elején megkezdődött a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány kézbesítése. Az utalvány kizárólag hideg élelmiszerekre váltható be, és a felhasználás határideje 2025. december 31.
A Magyar Posta tájékoztatása szerint az élelmiszer-utalványos támogatás hideg élelmiszerekre váltható be, például pékségekben, henteseknél, tejboltokban vagy zöldségeseknél. Nem használható meleg ételre, alkoholra, dohányra, kozmetikumra vagy vegyi áruhoz, és pénz vissza nem jár – írja az Origo.
Az élelmiszer-utalvány jogosultjai
Az élelmiszer-utalványról és a jogosultság feltételeiről már részletesebben beszámoltunk korábbi cikkünkben. 2025-ben azok a nyugdíjasok és ellátásban részesülő személyek kapják meg a támogatást, akik az adott hónapban öregségi, özvegyi vagy szülői nyugdíjban, illetve egyéb speciális ellátásokban részesültek. A támogatás egyszer jár személyenként, még akkor is, ha valaki többféle ellátásban részesül.
Az utalvány kézbesítése a Magyar Államkincstár nyilvántartásában szereplő címre történik. A postás egyszer próbálja meg kézbesíteni, sikertelenség esetén értesítőt hagy, és a küldemény 10 munkanapig vehető át a kijelölt postán. A címzett más személyt is meghatalmazhat az átvételre, ami különösen hasznos mozgásukban korlátozott vagy idős nyugdíjasok számára.
Őszi extra lehetőség az élelmiszer-utalvány és a Bizalompontok felhasználásával
Az őszi időszakban a nyugdíjasok számára a támogatás mellett további kedvező lehetőségek is elérhetők. Az Auchan és az Aldi áruházakban november végéig a nyugdíjasok a támogatás összegével megegyező Bizalompontokat gyűjthetnek, így akár kétszeres értéket hozhat a vásárlás.
A jogosultak körét, az utalvány felhasználásának szabályait és a kézbesítést korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk. A Bizalompont-ajánlat segítségével a nyugdíjasok az utalvány összegét még jobban felhasználhatják hideg élelmiszerek vásárlására.
Fontos, hogy a nyugdíjasok ne hagyják az utolsó pillanatra az utalvány felhasználását: a 2025. december 31-i határidő után a támogatás összege elveszik. Érdemes előre megtervezni a bevásárlást, figyelembe venni az Auchan Bizalompont-ajánlatát, valamint a többi kedvezményt és juttatást, így a nyugdíjasok a lehető legtöbbet hozhatják ki a támogatásokból és megtakarítási lehetőségekből.