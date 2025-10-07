55 perce
Vásárlói rémálom: hosszú sorok, hibás árak és modortalan eladók – így látják a vevők a veszprémi boltokat
A vásárlás hétköznapi rutin, ám Veszprémben a helyi élelmiszerboltokkal kapcsolatos tapasztalatok vegyes képet mutatnak. Bár a Google-értékelések alapján a legtöbb bolt 4 csillagos kategóriába esik, a vevői visszajelzések sokszor komoly problémákat tárnak fel a kiszolgálásban, a higiénia és a pénztári rendszer terén. Több helyen a vásárlói élményt rontja a hosszú sor, a rossz kommunikáció, vagy akár a kifogásolható áruk minősége.
Az egyik élelmiszerbolt 3,9-es értékelésével a vevők vegyes érzelmekkel állnak szemben. Egy vásárló így számolt be: „Nem elég, hogy kasszás nincs, rothadó szagú húsokat árulnak. 6-féle húsból 3 olyan borzasztó büdös volt, hogy azt hittem, behányok. Mind a 6-féle húst vissza vittem, amit a hölgy nem nagyon értett. Nem fogok a családomnak olyan húst főzni, aminek le van járva a szavideje. Attól, hogy a csirkemell pont nem volt büdös, nem hiszem már el, hogy friss az árujuk. Szerencsére vita nem volt, visszakaptam a pénzem. Már csak abban bízom, hogy nem került vissza egy alapos ecetes átmosás után a pultba.”
Élelmiszerbolti rémálom: romlott áruk és kaotikus fizetés
Egy másik vevő a pénztári rendszerrel kapcsolatban panaszkodott: „Ilyen tetű lassú pénztárost sem láttam még! Ráadásul csak 1 db pénztár volt nyitva pénteken. Kb. 30 méteres sorban torlódtak fel a vásárlók, és nem nyitottak extra kasszát!”
Harmadszor így fogalmaztak: „2 csillag, mert az áruválaszték nem rossz, de mivel nincs elég pénztár nyitva, a vásárlás élménye hamar átmegy negatívba! Az önkiszolgáló pénztár pedig röhejes, állandóan lefagynak a gépek, így arra a segítő hölgyre vár 10-15 percet mindenki, aki pénztártól pénztárig rohangál! Persze az üzletvezetőt mindez nem érdekli, mert itt állítólag már évek óta ez megy!”
Egy másik bolt 4,0-es értékelést kapott, de itt is akadtak negatív tapasztalatok.
„Általában nagy a sor a kasszánál. Mindent nehezen találok meg.” – panaszkodott egy vásárló.
Egy másik hozzátette: „Kis választék, csak sürgős vásárlásra ajánlott.”
Fél évszázad után végleg bezárt az élelmiszerbolt
Az ügyintézés során is felmerültek problémák:
„Fogyasztóvédelmi törvényeket be kellene tartatni. Sokadik alkalommal fordul elő, hogy egy teljesen más összeget fizetek a kasszánál, mint amit vásárlás közben ki számolok. "Hát me má nem akciós…" - ez a magyarázat nem fedi le a jogszabályokat.”
A harmadik üzlet 4,2-es értékelést kapott, de a vásárlók itt sem elégedettek mindenben.
„Az eladók fizetés után alpári stílusban hangosan elkezdtek kibeszélni, amiért kártyával fizettem. Nem ajánlom senkinek.”
Egy másik hozzátette: „Az eladók minősíthetetlen stílusban beszélnek a vásárlókról, udvariatlanok.”
Összességében elmondható, hogy a vásárlói élmény Veszprémben sokszor elmarad az elvárásoktól. Bár a választék és az árak gyakran megfelelnek a vásárlóknak, a kiszolgálás, a pénztári működés és az áruk minősége komoly kellemetlenségeket jelent. A negatív élmények rávilágítanak, hogy az üzletek számára kiemelten fontos lenne a személyzet képzése, a higiénia fenntartása és a gördülékeny pénztári folyamatok biztosítása, hogy a vásárlás tényleg gördülékeny és élvezetes élmény legyen.