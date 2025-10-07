Vásárlói rémálom: hosszú sorok, hibás árak és modortalan eladók – így látják a vevők a veszprémi boltokat

Az egyik élelmiszerbolt 3,9-es értékelésével a vevők vegyes érzelmekkel állnak szemben. Egy vásárló így számolt be: „Nem elég, hogy kasszás nincs, rothadó szagú húsokat árulnak. 6-féle húsból 3 olyan borzasztó büdös volt, hogy azt hittem, behányok. Mind a 6-féle húst vissza vittem, amit a hölgy nem nagyon értett. Nem fogok a családomnak olyan húst főzni, aminek le van járva a szavideje. Attól, hogy a csirkemell pont nem volt büdös, nem hiszem már el, hogy friss az árujuk. Szerencsére vita nem volt, visszakaptam a pénzem. Már csak abban bízom, hogy nem került vissza egy alapos ecetes átmosás után a pultba.”

Káosz a kasszáknál, hiányos árukészlet és modortalan személyzet – így látják a veszprémiek az élelmiszerboltokat

Fotó: Stock-Asso / Forrás: Shutterstock

Élelmiszerbolti rémálom: romlott áruk és kaotikus fizetés

Egy másik vevő a pénztári rendszerrel kapcsolatban panaszkodott: „Ilyen tetű lassú pénztárost sem láttam még! Ráadásul csak 1 db pénztár volt nyitva pénteken. Kb. 30 méteres sorban torlódtak fel a vásárlók, és nem nyitottak extra kasszát!”

Harmadszor így fogalmaztak: „2 csillag, mert az áruválaszték nem rossz, de mivel nincs elég pénztár nyitva, a vásárlás élménye hamar átmegy negatívba! Az önkiszolgáló pénztár pedig röhejes, állandóan lefagynak a gépek, így arra a segítő hölgyre vár 10-15 percet mindenki, aki pénztártól pénztárig rohangál! Persze az üzletvezetőt mindez nem érdekli, mert itt állítólag már évek óta ez megy!”

Egy másik bolt 4,0-es értékelést kapott, de itt is akadtak negatív tapasztalatok.

„Általában nagy a sor a kasszánál. Mindent nehezen találok meg.” – panaszkodott egy vásárló.

Egy másik hozzátette: „Kis választék, csak sürgős vásárlásra ajánlott.”