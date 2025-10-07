október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Google-értékelések

1 órája

Vásárlói rémálom: hosszú sorok, hibás árak és modortalan eladók – így látják a vevők a veszprémi boltokat

Címkék#élelmiszerbolt#Veszprém#google értékelés#üzlet#probléma

A vásárlás hétköznapi rutin, ám Veszprémben a helyi élelmiszerboltokkal kapcsolatos tapasztalatok vegyes képet mutatnak. Bár a Google-értékelések alapján a legtöbb bolt 4 csillagos kategóriába esik, a vevői visszajelzések sokszor komoly problémákat tárnak fel a kiszolgálásban, a higiénia és a pénztári rendszer terén. Több helyen a vásárlói élményt rontja a hosszú sor, a rossz kommunikáció, vagy akár a kifogásolható áruk minősége.

Veol.hu

Az egyik élelmiszerbolt 3,9-es értékelésével a vevők vegyes érzelmekkel állnak szemben. Egy vásárló így számolt be: „Nem elég, hogy kasszás nincs, rothadó szagú húsokat árulnak. 6-féle húsból 3 olyan borzasztó büdös volt, hogy azt hittem, behányok. Mind a 6-féle húst vissza vittem, amit a hölgy nem nagyon értett. Nem fogok a családomnak olyan húst főzni, aminek le van járva a szavideje. Attól, hogy a csirkemell pont nem volt büdös, nem hiszem már el, hogy friss az árujuk. Szerencsére vita nem volt, visszakaptam a pénzem. Már csak abban bízom, hogy nem került vissza egy alapos ecetes átmosás után a pultba.” 

Káosz a kasszáknál, hiányos árukészlet és modortalan személyzet–így látják a veszprémiek az élelmiszerboltokat
Káosz a kasszáknál, hiányos árukészlet és modortalan személyzet – így látják a veszprémiek az élelmiszerboltokat 
Fotó: Stock-Asso  / Forrás: Shutterstock

Élelmiszerbolti rémálom: romlott áruk és kaotikus fizetés

Egy másik vevő a pénztári rendszerrel kapcsolatban panaszkodott: „Ilyen tetű lassú pénztárost sem láttam még! Ráadásul csak 1 db pénztár volt nyitva pénteken. Kb. 30 méteres sorban torlódtak fel a vásárlók, és nem nyitottak extra kasszát!” 

Harmadszor így fogalmaztak: „2 csillag, mert az áruválaszték nem rossz, de mivel nincs elég pénztár nyitva, a vásárlás élménye hamar átmegy negatívba! Az önkiszolgáló pénztár pedig röhejes, állandóan lefagynak a gépek, így arra a segítő hölgyre vár 10-15 percet mindenki, aki pénztártól pénztárig rohangál! Persze az üzletvezetőt mindez nem érdekli, mert itt állítólag már évek óta ez megy!”

Egy másik bolt 4,0-es értékelést kapott, de itt is akadtak negatív tapasztalatok.

 „Általában nagy a sor a kasszánál. Mindent nehezen találok meg.” – panaszkodott egy vásárló. 

Egy másik hozzátette: „Kis választék, csak sürgős vásárlásra ajánlott.” 

Az ügyintézés során is felmerültek problémák: 

„Fogyasztóvédelmi törvényeket be kellene tartatni. Sokadik alkalommal fordul elő, hogy egy teljesen más összeget fizetek a kasszánál, mint amit vásárlás közben ki számolok. "Hát me má nem akciós…" - ez a magyarázat nem fedi le a jogszabályokat.”

A harmadik üzlet 4,2-es értékelést kapott, de a vásárlók itt sem elégedettek mindenben.

 „Az eladók fizetés után alpári stílusban hangosan elkezdtek kibeszélni, amiért kártyával fizettem. Nem ajánlom senkinek.”

Egy másik hozzátette: „Az eladók minősíthetetlen stílusban beszélnek a vásárlókról, udvariatlanok.”

Összességében elmondható, hogy a vásárlói élmény Veszprémben sokszor elmarad az elvárásoktól. Bár a választék és az árak gyakran megfelelnek a vásárlóknak, a kiszolgálás, a pénztári működés és az áruk minősége komoly kellemetlenségeket jelent. A negatív élmények rávilágítanak, hogy az üzletek számára kiemelten fontos lenne a személyzet képzése, a higiénia fenntartása és a gördülékeny pénztári folyamatok biztosítása, hogy a vásárlás tényleg gördülékeny és élvezetes élmény legyen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu