Meglepő újdonságok az életmentésben: gyorsabb és biztonságosabb segélyhívás

Egy új alkalmazás érkezett, amely egyszerűbbé teszi a bajbajutottak segélyhívását. Az ÉletMentő legújabb verziója könnyen elérhető, és a felhasználók gyorsabban juthatnak információhoz.

Balogh Rebeka

Az életmentés világa folyamatosan fejlődik, és a digitális megoldások egyre nagyobb szerepet kapnak. Így jött létre az ÉletMentő apikáció – írja az Országos Mentőszolgálat.

Az ÉletMentő alkalmazás új funkciói segítenek a gyorsabb és hatékonyabb mentésben. A frissítés a felhasználók számára könnyebbé teszi az elsősegélynyújtást. Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook
Az ÉletMentő alkalmazás új funkciói segítenek a gyorsabb és hatékonyabb mentésben. A frissítés a felhasználók számára könnyebbé teszi az elsősegélynyújtást.
Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

ÉletMentő funkciók a gyorsabb segítségért

Az ÉletMentő alkalmazás lehetővé teszi, hogy a felhasználók megadják az egészségügyi adataikat, például a rendszeresen szedett gyógyszereket, gyógyszerallergiákat vagy ismert betegségeket. Ezek az információk a riasztás pillanatában automatikusan megjelennek a mentésirányítók képernyőjén, így a beavatkozás gyorsabb és célzottabb lehet. A helyzetmeghatározás menüpont pontos koordinátákat küld a mentőknek, és az app tartalmazza a legközelebbi gyógyszertárak, kórházak, defibrillátorok és ügyeleti pontok helyét. Az Elsősegély menüpont interaktív útmutatókat kínál eszméletlenség, félrenyelés, vérzés vagy sérülés esetére, lehetővé téve, hogy a mentők kiérkezéséig elkezdődhessen a segítségnyújtás.

A legújabb verzió tartalmazza:

  • Hangos értesítést riasztáskor még „néma üzemmódban”
  • Ügyeleti pontok megjelenítését a helyzetmeghatározásban
  • Mentális betegségek rögzítését a profilban
  • Gyorsabban betöltődő térképet
  • Külső hivatkozások megnyitását az alkalmazáson belül
  • Hibajavításokat a stabilabb működés érdekében

A korábbi esetek is jól mutatják, milyen létfontosságú a gyors segítség: nemrég egy túrázó súlyos balesetet szenvedett a hegyekben, amikor meredek terepen elesett. A mentők és tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és a férfi biztonságos mozgatásához speciális eszközöket alkalmaztak a túrázó mentése során, ami jól példázza az ÉletMentő alkalmazásban rejlő lehetőségek jelentőségét a gyors riasztás és pontos helymeghatározás szempontjából.

Az alkalmazás ingyenesen elérhető IOS-on és Androidon

 

