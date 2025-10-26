október 26., vasárnap

Életmentő segítség – Várják az önkéntes véradókat!

A Magyar Vöröskereszt Veszprém Vármegyei Szervezete az alábbi helyszíneken és időpontokban várja az önkéntes véradókat a 44. héten.

A véradással életeket menthet
Fotó: Mediaworks

Október 27., hétfő: Veszprém, vérellátó állomás 8–15 óráig. Kedd: Várpalota, honvédség 10–14 óráig; Veszprém, vérellátó állomás 8–15 óráig. Szerda: Veszprém, vérellátó állomás 8–18 óráig. Csütörtök: Vinár, faluház 14–17 óráig; Veszprém, vérellátó állomás 8–15 óráig. Péntek: Pápa, laboratórium 8–11 óráig; Veszprém, vérellátó állomás 8–12 óráig.

 

 

