Vöröskereszt
1 órája
Életmentő segítség – Várják az önkéntes véradókat!
A Magyar Vöröskereszt Veszprém Vármegyei Szervezete az alábbi helyszíneken és időpontokban várja az önkéntes véradókat a 44. héten.
Október 27., hétfő: Veszprém, vérellátó állomás 8–15 óráig. Kedd: Várpalota, honvédség 10–14 óráig; Veszprém, vérellátó állomás 8–15 óráig. Szerda: Veszprém, vérellátó állomás 8–18 óráig. Csütörtök: Vinár, faluház 14–17 óráig; Veszprém, vérellátó állomás 8–15 óráig. Péntek: Pápa, laboratórium 8–11 óráig; Veszprém, vérellátó állomás 8–12 óráig.
