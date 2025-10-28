46 perce
Két rendőr mentette meg a veszprémi férfit a biztos haláltól (videó)
Csak a rendőrök gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megmenteni egy férfit, aki múlt héten Veszprémben súlyosan megsebesítette magát otthonában. A helyszínre két percen belül érkeztek, és azonnal megkezdték az életmentést.
A segélyhívás egy veszprémi lakásból érkezett, miután a férfi bezárkózott a fürdőszobába, majd önkezével okozott súlyos sérüléseket magán. A járőrök két perc alatt felértek a lakásba, ahol a férfit vérbe fagyva találták. Az egyik rendőr a nála lévő nyomókötéssel azonnal elállította a nyaki vérzést – úgy, hogy a férfi továbbra is kapjon levegőt. A helyszínen sikerült stabilizálni a férfi légzését és életjeleit, amíg az OMSZ munkatársai megérkeztek. Az esetről korábban már beszámoltunk, most azonban fény derül az életmentő veszprémi rendőrök kilétére is.
A segítségnyújtás pillanataiban az életmentő veszprémi rendőrök hivatásukhoz méltóan teljesítettek
Rövid időn belül a mentők is a helyszínre érkeztek, és a rendőrökkel együtt folytatták a férfi ellátását. A gyors és összehangolt munka életet mentett: a sérültet sikerült stabil állapotban kórházba szállítani.
Volt már, hogy segítenem kellett, de ilyen súlyos esettel még nem találkoztam
– fogalmazott az egyik életmentő járőr a most közzétett videóban.
Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán köszönetet mondott a példamutató helytállásért, és elismerésben részesítette a két rendőrt, akik hivatásukhoz méltón, hősként cselekedtek. Az életmentők szemszögéből a történetet a Veszprém vármegyei rendőrség videójában tekinthetik meg: