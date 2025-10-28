Két rendőr mentette meg a veszprémi férfit a biztos haláltól (videó)

A segélyhívás egy veszprémi lakásból érkezett, miután a férfi bezárkózott a fürdőszobába, majd önkezével okozott súlyos sérüléseket magán. A járőrök két perc alatt felértek a lakásba, ahol a férfit vérbe fagyva találták. Az egyik rendőr a nála lévő nyomókötéssel azonnal elállította a nyaki vérzést – úgy, hogy a férfi továbbra is kapjon levegőt. A helyszínen sikerült stabilizálni a férfi légzését és életjeleit, amíg az OMSZ munkatársai megérkeztek. Az esetről korábban már beszámoltunk, most azonban fény derül az életmentő veszprémi rendőrök kilétére is.

Az életmentő veszprémi rendőrök hivatásukhoz méltóan teljesítettek

Rövid időn belül a mentők is a helyszínre érkeztek, és a rendőrökkel együtt folytatták a férfi ellátását. A gyors és összehangolt munka életet mentett: a sérültet sikerült stabil állapotban kórházba szállítani.

Volt már, hogy segítenem kellett, de ilyen súlyos esettel még nem találkoztam

– fogalmazott az egyik életmentő járőr a most közzétett videóban.

Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán köszönetet mondott a példamutató helytállásért, és elismerésben részesítette a két rendőrt, akik hivatásukhoz méltón, hősként cselekedtek. Az életmentők szemszögéből a történetet a Veszprém vármegyei rendőrség videójában tekinthetik meg: