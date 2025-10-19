Ahol már a gomba az úr – Elhagyott iskola a természet ölelésében (galéria)

A város szélén, fák és bozótos között bújik meg egy egykori iskola, amely 1998 óta áll üresen. Ez az elhagyatott iskola valaha gyerekzsivajtól volt hangos, ma azonban csak a szél járja át a folyosókat, és a természet lassan, de biztosan visszaveszi, ami az övé.

Az elhagyatott iskola termét moha borítja, és a természet lassan visszahódítja minden zugát

Fotó: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

A moha vastag, zöld réteget vont a falakra és a padlóra, mintha egy puha takaróval fedné be a múlt emlékeit. Az ablakok rég betörtek, a keretek között futónövények kapaszkodnak felfelé, a tantermek sarkaiban pedig már megtelepedett az új élet és konkrétan egy gomba is kinőtt a régi padlóból. Ez az elhagyott épület ma már annak iskolapéldája, hogyan hódítja vissza a természet az ember által hátrahagyott tereket.