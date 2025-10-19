1 órája
Ahol már a gomba az úr – Elhagyott iskola a természet ölelésében (galéria)
A város szélén, a fák árnyékában áll egy régi iskola, amelyet lassan visszahódít a természet. Az elhagyatott iskola ma már a moha, a csend és az idő birodalma.
A város szélén, fák és bozótos között bújik meg egy egykori iskola, amely 1998 óta áll üresen. Ez az elhagyatott iskola valaha gyerekzsivajtól volt hangos, ma azonban csak a szél járja át a folyosókat, és a természet lassan, de biztosan visszaveszi, ami az övé.
Az elhagyatott iskola falait moha borítja
A moha vastag, zöld réteget vont a falakra és a padlóra, mintha egy puha takaróval fedné be a múlt emlékeit. Az ablakok rég betörtek, a keretek között futónövények kapaszkodnak felfelé, a tantermek sarkaiban pedig már megtelepedett az új élet és konkrétan egy gomba is kinőtt a régi padlóból. Ez az elhagyott épület ma már annak iskolapéldája, hogyan hódítja vissza a természet az ember által hátrahagyott tereket.
Ahol már a gomba az úr – elhagyott iskola a természet ölelésébenFotók: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon
Bár az épület nem hordoz különösebb tragédiát, mégis különös hangulat lengi körül. Nem kísérteties, inkább csendes és elmélkedésre hívó. Az ember megáll a beomlott ajtókeretben, és elképzeli, hogyan csengett itt régen a csengő, hogyan zajlottak az órák, hogyan rajzoltak a gyerekek a kopott padokra. Most viszont már csak a madarak hangját hallani, és a növények lassú, hangtalan diadalát.
Az elhagyatott iskola ma az urbex – azaz az elhagyatott helyek felfedezésének – kedvelt célpontja. Nem látványos, nem különösebben híres, de van benne valami őszinte. Egy darabka múlt, amelyet a természet nem enged elpusztulni csak átalakítja, beépíti a maga rendjébe.
Itt, ahol valaha a gyerekek tanultak, ma a mohák, a fák és a gombák „órája” folyik tovább. A természet visszahódította az iskolát, és talán most először teljes a csend a folyosóin.
Egyszerre félelmetes és lenyűgöző az elhagyatott orosz laktanya (+ videók és fotók)
Egykor a miniszterek nyaraltak itt – ma már a csend az úr (galéria)Elhagyott minisztérium üdülő: múlt és csend maradt
Látványos fotókan az autótemetők melankolikus világa