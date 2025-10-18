Évek óta bezárt az ikonikus balatoni szálloda, de a berendezése még mindig érintetlen (+ fotók)

A Balaton partján álló egykori szálloda már évekkel ezelőtt bezárt, mégis úgy fest, mintha csak nemrég hagyták volna el a szobákat. Az elhagyatott szálloda szobáiban az ágyak üresen állnak, a szekrényekben, polcokon azonban még ott maradtak az apró tárgyak, mintha a múlt pillanatai nem sietnének távozni.

A Balaton partján álló elhagyatott szálloda már nem fogad vendégeket, de a bútorokat és a berendezési tárgyakat még nem vitték el

Fotó: Facebook/A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

Elhagyatott szálloda a Balaton partján

Az étterem különösen érdekes látványt nyújt: a szép rendben álló tányérok, poharak mind a helyükön maradtak, mintha a személyzet csupán egy pillanatra hagyta volna abba a munkát. A terek csendjét csak a szél és a fény játékai töltik meg, de a részletek a bútorok, lámpák mind emlékeztetnek arra, hogy valaha milyen nyüzsgő volt a szálloda.

Fotó: Facebook/A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

Az ember könnyen elképzeli az elmúlt nyarak forgatagát, a vendégekkel teli tereket, a szálloda egykor nyüzsgő hangulatát. Minden tárgy, minden apró részlet emlékeztet arra, hogy valaha ez a hotel sokak nyári élményeinek helyszíne volt. Az elhagyott terek látványa nosztalgikus, mégsem ijesztő, inkább kíváncsiságot kelt, és lehetőséget ad, hogy az ember saját képzeletével töltse meg a múltat.

