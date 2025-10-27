október 27., hétfő

Csend és titkok

1 órája

Fotókon a leghátborzongatóbb elhagyott helyek Veszprém megyében – ahol a múlt már alig lélegzik

#legenda#bakonyi szellemfalu#kastély#bunker

Veszprém megye különös hely: a Balaton csillogása és a Bakony zöldje között ott húzódik a múlt elhagyott árnyéka. A kastélyok, bunkerek és üres falvak nemcsak a feledés, hanem a történelem tanúi is – csendben emlékeztetnek arra, hogy minden fény mögött ott a sötétség is. Az elhagyott veszprémi helyek különös vonzerővel bírnak – mintha a múlt suttogna az épületek repedései közül.

Csizi Péter

Az omladozó falak, a beszakadt padlók és a porlepte ablakok mögött százéves történetek bújnak meg: szerelmek, háborúk, bukások és újrakezdések. Zsörk, a bakonyi szellemfalu, a Balaton-felvidéki bunkerek, vagy a tótvázsonyi temető legendás sírja mind ugyanazt mesélik el – hogy az idő nem felejt, csak elrejt. Ezek a helyek nem csupán urbex-kalandorokat vonzanak: a csendjük, a romjaik és a megmagyarázhatatlan légkörük olyan különös varázst hordoz, amit semmilyen turisztikai látványosság nem tud visszaadni. Elhagyott veszprémi helyekből sincs hiány, mutatjuk a legnépszerűbbeket.

Az elhagyott veszprémi helyek csöndje többet mesél, mint bármely történelemkönyv– Zsörk 30 éve hallgat Forrás: menetszel2016blog.hu
Forrás: menetszel2016blog.hu

Az elhagyott veszprémi helyek csöndje többet mesél, mint bármely történelemkönyv

Zsörkkel kezdünk, ami a Bakony északi peremén bújik meg, ott ahol ma már csak a természet és a csend az úr. Egykor virágzó község volt, ma azonban a „bakonyi szellemfalu” néven emlegetik: házai romokban, utcái gaztenger alatt, temploma néma tanúja az elmúlásnak. A település története a 13. századig nyúlik vissza, ám az évszázadok során többször is elnéptelenedett – utoljára az 1990-es évek elején, amikor az utolsó lakók is elhagyták a vidéket. Ma Zsörk Pápateszér külterületeként él tovább, ahol a civilizáció már csak emlék: nincs villany, nincs út, csak bozót, panoráma és egy különös, időtlen nyugalom, amitől minden látogató kicsit úgy érzi, mintha egy másik világba lépett volna.

Már senki sem él itt: így néz ki Veszprém vármegye híres szellemfaluja 

Fotók: menetszel2016.blog.hu

Hidegháborús bunker az erdő mélyén

A Balatonalmádi fölötti erdőben, a Megye-hegy gyomrában húzódik egy több szintes, vasajtós betonlabirintus, amely a hidegháború idején titkos irányítóközpontként szolgált. A félhomályos járatok, a rozsdás kapcsolószekrények és az omladozó falak között ma is érezni a korszak paranoiáját. Mintha bármelyik pillanatban megszólalhatna a légiriadó-sziréna.

A Megye-hegy gyomrában rejtőző bunker a hidegháború néma tanúja
Forrás: balaton.hu

Balatonederics – a Fekete-kastély, a 18. századi hátborzongató kúria

A Balaton nyugati partján fekvő Fekete-kastély nemcsak az omladozó falai miatt kelt borzongást: legendák szerint az itt élő Fekete család több tagja tragikus körülmények között hunyt el. A kastélyt ma már a természet falja vissza, a zárt ablakok mögött pedig csak a madarak és a legendák maradtak lakók.

Hátborzongató fotókon a rémségek háza: sokan vesztek oda a balatoni kastélyban

Fotók: Magyarország elhagyottan - BCO urbex / Facebook

A kifosztott Békássy–Vécsey-kastély – amikor a múlt kifordul önmagából

A Pápa közelében álló kastély valaha a Békássy család otthona volt, ma viszont üres termeiben csak törmelék és graffiti maradt. A mennyezetről lehullott vakolat, a beomlott lépcső és a kifosztott szalonok olyan hatást keltenek, mintha maga az idő pusztította volna el. A falakon még látszanak a régi tapéták színei. Fosztogatás, menekülés, halál – a nagy múltú békási rezidencia drámai pillanatait hősi emléktábla őrzi mementóként.

Egykor fényűző otthon volt, ma a feledés egyik legszebb emlékműve, és sírhely is egyben
Forrás: Bakay Tibor

Romhalmaz maradt a festői úttörőtáborból

Valahol a Balaton északi partján egy festői völgy közepén található egy elhagyott úttörőtábor. Az egykori faházaknak már nyoma sincs, csak a főépületek állnak, az étkező, a valamikori tornaterem/színházterem és egy téglaépület, ami talán orvosi szoba lehetett egykoron. Az ablakok kiverve, a falak összefújkálva, a sportpályáknak már csak a málló emlékét őrzi néhány kosárpalánk és néhány beton pingpongasztal.

Romhalmaz maradt a festői úttörőtáborból: ezekbe a balatoni fotókba beleszakad a szív

Fotók: olvasó

Szentkirályszabadja – a magyar halott város

A Veszprém melletti egykori szovjet laktanyaváros a mai napig a magyar urbex ikonja. Tízemeletes lakóblokkok, iskola, mozi, bolt – mind üresen áll, mintha tegnap hagyták volna el a lakók. A természet benőtte az utcákat, az ablakokban pedig még ott lobog a függöny. Az orosz falfeliratok, a porlepte játszótér és a dermedt csend miatt a helyet sokan csak „magyar Pripjaty”-nak nevezik.

Szellemváros Szentkirályszabadjánál

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

 

 

