Fotókon a leghátborzongatóbb elhagyott helyek Veszprém megyében – ahol a múlt már alig lélegzik

Az omladozó falak, a beszakadt padlók és a porlepte ablakok mögött százéves történetek bújnak meg: szerelmek, háborúk, bukások és újrakezdések. Zsörk, a bakonyi szellemfalu, a Balaton-felvidéki bunkerek, vagy a tótvázsonyi temető legendás sírja mind ugyanazt mesélik el – hogy az idő nem felejt, csak elrejt. Ezek a helyek nem csupán urbex-kalandorokat vonzanak: a csendjük, a romjaik és a megmagyarázhatatlan légkörük olyan különös varázst hordoz, amit semmilyen turisztikai látványosság nem tud visszaadni. Elhagyott veszprémi helyekből sincs hiány, mutatjuk a legnépszerűbbeket.

Az elhagyott veszprémi helyek csöndje többet mesél, mint bármely történelemkönyv– Zsörk 30 éve hallgat

Forrás: menetszel2016blog.hu

Zsörkkel kezdünk, ami a Bakony északi peremén bújik meg, ott ahol ma már csak a természet és a csend az úr. Egykor virágzó község volt, ma azonban a „bakonyi szellemfalu” néven emlegetik: házai romokban, utcái gaztenger alatt, temploma néma tanúja az elmúlásnak. A település története a 13. századig nyúlik vissza, ám az évszázadok során többször is elnéptelenedett – utoljára az 1990-es évek elején, amikor az utolsó lakók is elhagyták a vidéket. Ma Zsörk Pápateszér külterületeként él tovább, ahol a civilizáció már csak emlék: nincs villany, nincs út, csak bozót, panoráma és egy különös, időtlen nyugalom, amitől minden látogató kicsit úgy érzi, mintha egy másik világba lépett volna.