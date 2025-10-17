Felkavaró: házi kedvencek tetemeire bukkantak közterületen

Pápa határában, az E.ON felé vezető földutakon egyre gyakrabban kerülnek elő elhullott állatok tetemei – nem vadak, hanem bárányok, nyulak, sőt kutyák és macskák is. A természet rendje, hogy időnként elpusztult vadállatokra is bukkanunk, de a házi kedvencek és a vágási maradványok nem ide valók – olvasható a Pápán hallottam Facebook-csoportban.

Felkavaró képeket tettek közzé közterületen hagyott elhullott állatokról, a tettes egyelőre nincs meg

Forrás: Pápán hallottam Facebook-csoport

Több elhullott állat maradványát találták meg

A pápai önkormányzat megkeresésünkre elmondta: ha a határban elhullott vadon élő állat – például szarvas, őz vagy vaddisznó – fekszik, annak elszállítása nem az önkormányzat, hanem a területileg illetékes vadásztársaság feladata. Amennyiben a tetem közúton található, a Magyar Közút Zrt. intézkedik az eltávolításáról. Ezeket a szabályokat a vadászati törvény rögzíti, amely szerint a vad a vadászatra jogosult tulajdona, így a felelősség is őt terheli.