Felkavaró: házi kedvencek tetemeire bukkantak közterületen
A pápai határban egyre több háziállat teteme kerül elő. A természet rendje, ha vad pusztul el, de a kidobott disznóvágási maradék és a házi kedvencek maradványai már nem ide valók. Aki ilyenbe „botlik”, jelentse be az illetékes hatóságnak – nem elég csak posztolni róla a közösségi médiában.
Pápa határában, az E.ON felé vezető földutakon egyre gyakrabban kerülnek elő elhullott állatok tetemei – nem vadak, hanem bárányok, nyulak, sőt kutyák és macskák is. A természet rendje, hogy időnként elpusztult vadállatokra is bukkanunk, de a házi kedvencek és a vágási maradványok nem ide valók – olvasható a Pápán hallottam Facebook-csoportban.
Több elhullott állat maradványát találták meg
A pápai önkormányzat megkeresésünkre elmondta: ha a határban elhullott vadon élő állat – például szarvas, őz vagy vaddisznó – fekszik, annak elszállítása nem az önkormányzat, hanem a területileg illetékes vadásztársaság feladata. Amennyiben a tetem közúton található, a Magyar Közút Zrt. intézkedik az eltávolításáról. Ezeket a szabályokat a vadászati törvény rögzíti, amely szerint a vad a vadászatra jogosult tulajdona, így a felelősség is őt terheli.
Kedvencek temetője a járdán
Más a helyzet, ha háziállat teteme vagy feldolgozásból származó maradvány kerül a természetbe, közterületre. Ilyenkor az állattartó köteles gondoskodni az ártalmatlanításról – például dögkút, gyűjtőhely vagy hivatalos elszállítás útján. A zsákban kidobott maradványok fertőzésveszélyesek és jogsértők, a hatóság akár bírságot is kiszabhat, súlyosabb esetben pedig állatkínzásként értékelheti a történteket. Ha valaki ilyet lát, ne a közösségi médiában ossza meg, hanem jelezze az önkormányzatnak, a gyepmesteri szolgálatnak vagy a kormányhivatal állategészségügyi osztályának, hogy mielőbb megtörténhessen az elszállítás és a fertőtlenítés.
Ha ilyet látunk, ne a közösségi médiába posztoljuk, hanem értesítsük az önkormányzatot vagy a gyepmesteri szolgálatot. Csak így kerülhet sor hivatalos elszállításra és fertőtlenítésre – mert a természetet nem a hanyagság, hanem a felelősség tartja rendben.
Az önkormányzat munkáját jelentősen megkönnyítené, ha a bejelentők a hivatalos megkeresés mellé pontos helyszínt, fotót vagy térképi jelölést is csatolnának. Így a város gyorsabban tudna intézkedni, megelőzve a fertőzésveszélyt és a közfelháborodást.
Az önkormányzattól megtudtuk, a cikkünkben említett esettel kapcsolatban nem kaptak bejelentést. Megkerestük a rendőrséget is, ahonnan ugyancsak azt a választ kaptuk, hogy hozzájuk nem érkezett jelzés a szóban forgó esetről vagy azzal kapcsolatos állatkínzás gyanújáról. Egyébként a rendőrség illetékessége akkor merül fel a hasonló ügyekben, ha állatkínzás (vagy annak gyanúja) történt.
