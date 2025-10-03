október 3., péntek

Külföld

1 órája

Megmagyarázhatatlan: a repülőtérről veszett nyoma a 40 éves magyar nőnek

Rejtély övezi egy 40 éves siklósi nő hazatérését, aki Zanzibárról indult Budapestre. Az eltűnés óta sem családja, sem a rendőrség nem tudja, hol lehet Felföldi Ágota.

Veol.hu

A 40 éves siklósi Felföldi Ágota szeptember végén indult haza Zanzibárról Budapestre. Az eltűnés miatt keresi a rendőrség és a család, miután szeptember 29-én édesapjával beszélt a dohai repülőtérről, és jelezte, hogy másnap délelőtt érkezik a magyar fővárosba. Azóta azonban sem a hozzátartozók, sem a hatóságok nem tudják, hol tartózkodik, telefonja elérhetetlen – írja a bama.hu.

Az eltűnés körül számos kérdés maradt tisztázatlan, a rendőrség és a család is választ keres Fotó: police.hu
Az eltűnés körül számos kérdés maradt tisztázatlan, a rendőrség és a család is választ keres 
Fotó: police.hu

Rejtélyes eltűnés borzolja a kedélyeket

A nő eltűnése körül több kérdőjel is felmerült. Közösségi oldalán az utóbbi hetekben nyugtalanító bejegyzéseket tett közzé, köztük egy megmagyarázhatatlan zanzibári sérülésről szólót is. A Pécsi Rendőrkapitányság körözést rendelt el, de egyelőre semmi nem utal arra, hogy mi történhetett vele a hazafelé vezető út során.

Felföldi Ágota személyleírása:
171–175 cm magas, vékony testalkatú, 51–60 kg súlyú. Szőke, vállig érő hajú, kék szemű. Virágmintás tetoválás található egyik lábszárán és a hasán.

A rendőrség és a család arra kér mindenkit, hogy aki az eltűnés óta látta, beszélt vele, vagy bármilyen információval rendelkezik tartózkodási helyéről, az haladéktalanul jelezze a hatóságoknak vagy a hozzátartozóknak.

Rejtélyes eltűnések

Az eltűnések mindig súlyos kérdéseket vetnek fel, különösen akkor, ha a körülmények tisztázatlanok. Nemrégiben egy másik eset is felkavarta a közvéleményt: korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy új megvilágításba helyezheti Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnését és halálát egy túrázó beszámolója.

 

