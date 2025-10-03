58 perce
Megmagyarázhatatlan: a repülőtérről veszett nyoma a 40 éves magyar nőnek
Rejtély övezi egy 40 éves siklósi nő hazatérését, aki Zanzibárról indult Budapestre. Az eltűnés óta sem családja, sem a rendőrség nem tudja, hol lehet Felföldi Ágota.
A 40 éves siklósi Felföldi Ágota szeptember végén indult haza Zanzibárról Budapestre. Az eltűnés miatt keresi a rendőrség és a család, miután szeptember 29-én édesapjával beszélt a dohai repülőtérről, és jelezte, hogy másnap délelőtt érkezik a magyar fővárosba. Azóta azonban sem a hozzátartozók, sem a hatóságok nem tudják, hol tartózkodik, telefonja elérhetetlen – írja a bama.hu.
Rejtélyes eltűnés borzolja a kedélyeket
A nő eltűnése körül több kérdőjel is felmerült. Közösségi oldalán az utóbbi hetekben nyugtalanító bejegyzéseket tett közzé, köztük egy megmagyarázhatatlan zanzibári sérülésről szólót is. A Pécsi Rendőrkapitányság körözést rendelt el, de egyelőre semmi nem utal arra, hogy mi történhetett vele a hazafelé vezető út során.
Felföldi Ágota személyleírása:
171–175 cm magas, vékony testalkatú, 51–60 kg súlyú. Szőke, vállig érő hajú, kék szemű. Virágmintás tetoválás található egyik lábszárán és a hasán.
A rendőrség és a család arra kér mindenkit, hogy aki az eltűnés óta látta, beszélt vele, vagy bármilyen információval rendelkezik tartózkodási helyéről, az haladéktalanul jelezze a hatóságoknak vagy a hozzátartozóknak.
Rejtélyes eltűnések
Az eltűnések mindig súlyos kérdéseket vetnek fel, különösen akkor, ha a körülmények tisztázatlanok. Nemrégiben egy másik eset is felkavarta a közvéleményt: korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy új megvilágításba helyezheti Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnését és halálát egy túrázó beszámolója.